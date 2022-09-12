Рейтинг@Mail.ru
ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/psb-1816302819.html
ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 12.09.2022
ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:11
2022-09-12T18:11
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816303256_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_637e4df9358f2d2ed45ac82bc4175992.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба банка.Это уже одиннадцатый по счету спортивный комплекс, открытый в России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям".Центр уличного баскетбола ПСБ в Нальчике общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает пять площадок для игры в баскетбол и стритбол – с экологичным, износостойким, всепогодным акриловым покрытием, пространством для воркаута и трибунами для болельщиков. Площадка соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и международных.Ежегодно на площадке могут бесплатно заниматься до 250 тысяч горожан. Посещение центра ПСБ доступно любому желающему."Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта "ПСБ – детям" открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместный с ПСБ проект набирает ход."Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек", - сказал Кириленко.Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков в свою очередь отметил, Центр даст возможность заниматься ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта.
https://ria.ru/20220909/proekty-1815585020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816303256_126:0:1904:1333_1920x0_80_0_0_302f76568336427e759c78f7fe47214b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
Новости компаний - Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
18:11 12.09.2022
 

ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба банка.
Это уже одиннадцатый по счету спортивный комплекс, открытый в России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям".
Центр уличного баскетбола ПСБ в Нальчике общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает пять площадок для игры в баскетбол и стритбол – с экологичным, износостойким, всепогодным акриловым покрытием, пространством для воркаута и трибунами для болельщиков. Площадка соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и международных.
Ежегодно на площадке могут бесплатно заниматься до 250 тысяч горожан. Посещение центра ПСБ доступно любому желающему.
© Фото : пресс-служба ПСБПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола
1 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
© Фото : пресс-служба ПСБПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола
2 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
© Фото : пресс-служба ПСБПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола
3 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
1 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
2 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
3 из 3
ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола.
© Фото : пресс-служба ПСБ
"Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта "ПСБ – детям" открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместный с ПСБ проект набирает ход.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 10:29
ПСБ и власти Удмуртии обсудили совместные социально-экономические проекты
"Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек", - сказал Кириленко.
Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков в свою очередь отметил, Центр даст возможность заниматься ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала