ПСБ открыл первый в КБР и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба банка.Это уже одиннадцатый по счету спортивный комплекс, открытый в России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям".Центр уличного баскетбола ПСБ в Нальчике общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает пять площадок для игры в баскетбол и стритбол – с экологичным, износостойким, всепогодным акриловым покрытием, пространством для воркаута и трибунами для болельщиков. Площадка соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и международных.Ежегодно на площадке могут бесплатно заниматься до 250 тысяч горожан. Посещение центра ПСБ доступно любому желающему."Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта "ПСБ – детям" открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместный с ПСБ проект набирает ход."Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек", - сказал Кириленко.Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков в свою очередь отметил, Центр даст возможность заниматься ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта.
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба банка.
Это уже одиннадцатый по счету спортивный комплекс, открытый в России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям".
Центр уличного баскетбола ПСБ в Нальчике общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает пять площадок для игры в баскетбол и стритбол – с экологичным, износостойким, всепогодным акриловым покрытием, пространством для воркаута и трибунами для болельщиков. Площадка соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и международных.
Ежегодно на площадке могут бесплатно заниматься до 250 тысяч горожан. Посещение центра ПСБ доступно любому желающему.
"Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта "ПСБ – детям" открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместный с ПСБ проект набирает ход.
"Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек", - сказал Кириленко.
Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков в свою очередь отметил, Центр даст возможность заниматься ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта.
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