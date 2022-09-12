https://ria.ru/20220912/promyshlennost-1816126721.html

The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему

The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему - РИА Новости, 12.09.2022

The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему

Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:40

2022-09-12T11:40

2022-09-12T17:09

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экономика

германия

россия

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arcelormittal

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist.По его мнению, производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения. Самой большой проблемой для промышленности стала стоимость энергии. Так, цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять.Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.Также наблюдается закономерность: сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. Почти четверть компаний с числом сотрудников менее 1000 человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание журнал уделил пекарням, которые, помимо проблем с ростом цен на энергоносители, столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара, а также с более высокими зарплатными ожиданиями работников.Кроме того, промышленный кризис, вызванный в том числе проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. ArcelorMittal, стальной гигант, объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт."Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что "экономическая лавина катится в сторону Германии". Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, германия, россия, китай, arcelormittal