Рейтинг@Mail.ru
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/promyshlennost-1816126721.html
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему - РИА Новости, 12.09.2022
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему
Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:40
2022-09-12T17:09
в мире
экономика
германия
россия
китай
arcelormittal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/27/1515732791_0:193:2388:1536_1920x0_80_0_0_bc17274e1e6443fba17a30a49918286a.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist.По его мнению, производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения. Самой большой проблемой для промышленности стала стоимость энергии. Так, цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять.Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.Также наблюдается закономерность: сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. Почти четверть компаний с числом сотрудников менее 1000 человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание журнал уделил пекарням, которые, помимо проблем с ростом цен на энергоносители, столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара, а также с более высокими зарплатными ожиданиями работников.Кроме того, промышленный кризис, вызванный в том числе проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. ArcelorMittal, стальной гигант, объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт."Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что "экономическая лавина катится в сторону Германии". Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220912/partnerstvo-1816095312.html
https://ria.ru/20220911/bezdomnye-1816008729.html
https://ria.ru/20220911/migranty-1815978513.html
германия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/27/1515732791_42:0:2346:1728_1920x0_80_0_0_4d5fd2c1bb63ad528e9c5e8ceec6bff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, германия, россия, китай, arcelormittal
В мире, Экономика, Германия, Россия, Китай, ArcelorMittal
11:40 12.09.2022 (обновлено: 17:09 12.09.2022)
 
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему

The Economist: из-за газового кризиса Германия оказалась перед угрозой деиндустриализации

© AP Photo / DPA/ Roland WeihrauchСталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist.
"Ситуация выглядит "токсичной" для многих предприятий. И через глобальные цепочки поставок этот "яд" может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который сильно зависит от немецких производителей", — написало издание со ссылкой на главу Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма.
По его мнению, производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения. Самой большой проблемой для промышленности стала стоимость энергии. Так, цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять.
Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
09:18
TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе
Также наблюдается закономерность: сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. Почти четверть компаний с числом сотрудников менее 1000 человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание журнал уделил пекарням, которые, помимо проблем с ростом цен на энергоносители, столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара, а также с более высокими зарплатными ожиданиями работников.

"В стране более чем трех тысяч сортов хлеба около десяти тысяч производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии. <...> Продавец в 127-летней берлинской сети пекарен Wiedemann сообщает, что на предприятии отчаянно не хватает сотрудников и они пытаются экономить электроэнергию, например, держа печи на выходе холодными и выпекая все буханки в штаб-квартире", — рассказали в газете.

Кроме того, промышленный кризис, вызванный в том числе проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. ArcelorMittal, стальной гигант, объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт.
Площадь Республики в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 16:06
Штайнмайер предупредил о росте числа бездомных в Германии
"Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что "экономическая лавина катится в сторону Германии". Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 12:56
В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ
 
В миреЭкономикаГерманияРоссияКитайArcelorMittal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала