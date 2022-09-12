https://ria.ru/20220912/promyshlennost-1816126721.html
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему - РИА Новости, 12.09.2022
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему
Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:40
2022-09-12T11:40
2022-09-12T17:09
в мире
экономика
германия
россия
китай
arcelormittal
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist.По его мнению, производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения. Самой большой проблемой для промышленности стала стоимость энергии. Так, цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять.Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.Также наблюдается закономерность: сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. Почти четверть компаний с числом сотрудников менее 1000 человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание журнал уделил пекарням, которые, помимо проблем с ростом цен на энергоносители, столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара, а также с более высокими зарплатными ожиданиями работников.Кроме того, промышленный кризис, вызванный в том числе проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. ArcelorMittal, стальной гигант, объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт."Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что "экономическая лавина катится в сторону Германии". Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, экономика, германия, россия, китай, arcelormittal
В мире, Экономика, Германия, Россия, Китай, ArcelorMittal
11:40 12.09.2022 (обновлено: 17:09 12.09.2022)
The Economist: Германия может потерять всю промышленную систему
The Economist: из-за газового кризиса Германия оказалась перед угрозой деиндустриализации
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Германия рискует остаться без промышленной системы из-за жесткого энергетического кризиса, уверен автор британского журнала The Economist
.
"Ситуация выглядит "токсичной" для многих предприятий. И через глобальные цепочки поставок этот "яд" может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который сильно зависит от немецких производителей", — написало издание со ссылкой на главу Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма.
По его мнению, производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения. Самой большой проблемой для промышленности стала стоимость энергии. Так, цена на электричество на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять.
Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России
и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая
. Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.
Также наблюдается закономерность: сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. Почти четверть компаний с числом сотрудников менее 1000 человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание журнал уделил пекарням, которые, помимо проблем с ростом цен на энергоносители, столкнулись с подорожанием муки, масла, сахара, а также с более высокими зарплатными ожиданиями работников.
"В стране более чем трех тысяч сортов хлеба около десяти тысяч производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии. <...> Продавец в 127-летней берлинской сети пекарен Wiedemann сообщает, что на предприятии отчаянно не хватает сотрудников и они пытаются экономить электроэнергию, например, держа печи на выходе холодными и выпекая все буханки в штаб-квартире", — рассказали в газете.
Кроме того, промышленный кризис, вызванный в том числе проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. ArcelorMittal
, стальной гигант, объявил о планах закрыть два завода на севере страны и отправить сотрудников в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейший в Германии производитель аммиака и карбамида, двух важных химических материалов, закрыл свои производства аммиака в земле Саксония-Анхальт
.
"Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что "экономическая лавина катится в сторону Германии". Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.