https://ria.ru/20220912/profitsit-1816292343.html

Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина

Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина - РИА Новости, 12.09.2022

Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина

Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:25

2022-09-12T17:25

2022-09-12T17:25

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль текущего года, сообщается на сайте министерства.Объем поступивших доходов за январь-август достиг 17,607 триллиона рублей, или 70,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,818 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 9,788 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены на 17,469 триллиона рублей, что составляет 73,7% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 63,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за восемь месяцев 12,244 триллиона рублей, или 72,9% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 4,266 триллиона рублей, или 68,5% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 1,097 триллиона рублей, или 54,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Правительство в текущем году не вносило поправок в действующий бюджет поскольку получило право перераспределять средства казны в оперативном порядке без предварительных корректировок законодательства. Предполагается, что все изменения в бюджет текущего года будут внесены перед принятием осенью проекта бюджета на следующую трехлетку.

https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)