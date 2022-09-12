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Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина - РИА Новости, 12.09.2022
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Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина
Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина - РИА Новости, 12.09.2022
Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина
Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:25
2022-09-12T17:25
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль текущего года, сообщается на сайте министерства.Объем поступивших доходов за январь-август достиг 17,607 триллиона рублей, или 70,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,818 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 9,788 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены на 17,469 триллиона рублей, что составляет 73,7% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 63,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за восемь месяцев 12,244 триллиона рублей, или 72,9% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 4,266 триллиона рублей, или 68,5% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 1,097 триллиона рублей, или 54,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Правительство в текущем году не вносило поправок в действующий бюджет поскольку получило право перераспределять средства казны в оперативном порядке без предварительных корректировок законодательства. Предполагается, что все изменения в бюджет текущего года будут внесены перед принятием осенью проекта бюджета на следующую трехлетку.
https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
17:25 12.09.2022
 
Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина

Профицит российского бюджета в январе-августе сократился до 137,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Профицит бюджета РФ в январе-августе 2022 года снизился до 137,443 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 482 миллиарда рублей за январь-июль текущего года, сообщается на сайте министерства.
Объем поступивших доходов за январь-август достиг 17,607 триллиона рублей, или 70,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,818 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 9,788 триллиона рублей.
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Расходы бюджета были исполнены на 17,469 триллиона рублей, что составляет 73,7% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 63,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за восемь месяцев 12,244 триллиона рублей, или 72,9% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 4,266 триллиона рублей, или 68,5% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 1,097 триллиона рублей, или 54,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.
В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Правительство в текущем году не вносило поправок в действующий бюджет поскольку получило право перераспределять средства казны в оперативном порядке без предварительных корректировок законодательства. Предполагается, что все изменения в бюджет текущего года будут внесены перед принятием осенью проекта бюджета на следующую трехлетку.
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