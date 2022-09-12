https://ria.ru/20220912/prdukty-1816337339.html

Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны

Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны - РИА Новости, 12.09.2022

Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны

Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:38

2022-09-12T20:38

2022-09-12T20:44

экономика

украина

россия

судан

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg

ООН, 12 сен – РИА Новости. Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути, Сомали, Ливана и Йемена, при этом 44% направились в страны с высоким доходом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ)."По состоянию на полдень 12 сентября из трех украинских портов (Одесса, Южный, Черноморск – ред.) перевезено 2,7 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. До сих пор 53% груза составляла кукуруза, 23% пшеница, 12% продукты подсолнечника, 6% ячмень, 5% рапс, 1% соевые бобы", - говорится в сообщении.Порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (10%), Иран и Индия (5%), Судан и Кения (2%), а также Джибути, Ливан, Сомали и Йемен (1%)". В сообщении отмечается, что 27% судов отправились в страны с доходом выше среднего: Турция (19%), Китай (8%) и Болгария (меньше 1%).И "44% (судов направились – ред.) в страны с высоким доходом: в Испанию (13%), в Нидерланды (8%), в Италию (7%), в Республику Корея (5%), в Румынию (4%), в Германию (2%), во Францию, Грецию, Ирландию, Израиль (1%)".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее в сентябре президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html

https://ria.ru/20220912/zerno-1816147686.html

украина

россия

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, россия, судан, евросоюз, оон