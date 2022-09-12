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Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны - РИА Новости, 12.09.2022
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Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны
Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны - РИА Новости, 12.09.2022
Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны
Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:38
2022-09-12T20:44
экономика
украина
россия
судан
евросоюз
оон
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ООН, 12 сен – РИА Новости. Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути, Сомали, Ливана и Йемена, при этом 44% направились в страны с высоким доходом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ)."По состоянию на полдень 12 сентября из трех украинских портов (Одесса, Южный, Черноморск – ред.) перевезено 2,7 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. До сих пор 53% груза составляла кукуруза, 23% пшеница, 12% продукты подсолнечника, 6% ячмень, 5% рапс, 1% соевые бобы", - говорится в сообщении.Порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (10%), Иран и Индия (5%), Судан и Кения (2%), а также Джибути, Ливан, Сомали и Йемен (1%)". В сообщении отмечается, что 27% судов отправились в страны с доходом выше среднего: Турция (19%), Китай (8%) и Болгария (меньше 1%).И "44% (судов направились – ред.) в страны с высоким доходом: в Испанию (13%), в Нидерланды (8%), в Италию (7%), в Республику Корея (5%), в Румынию (4%), в Германию (2%), во Францию, Грецию, Ирландию, Израиль (1%)".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее в сентябре президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html
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экономика, украина, россия, судан, евросоюз, оон
Экономика, Украина, Россия, Судан, Евросоюз, ООН
20:38 12.09.2022 (обновлено: 20:44 12.09.2022)
 
Только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны

СЦК: лишь 28% кораблей с продуктами с Украины идут в беднейшие страны, 44% — в богатые

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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ООН, 12 сен – РИА Новости. Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути, Сомали, Ливана и Йемена, при этом 44% направились в страны с высоким доходом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
"По состоянию на полдень 12 сентября из трех украинских портов (Одесса, Южный, Черноморск – ред.) перевезено 2,7 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. До сих пор 53% груза составляла кукуруза, 23% пшеница, 12% продукты подсолнечника, 6% ячмень, 5% рапс, 1% соевые бобы", - говорится в сообщении.
Порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (10%), Иран и Индия (5%), Судан и Кения (2%), а также Джибути, Ливан, Сомали и Йемен (1%)". В сообщении отмечается, что 27% судов отправились в страны с доходом выше среднего: Турция (19%), Китай (8%) и Болгария (меньше 1%).
И "44% (судов направились – ред.) в страны с высоким доходом: в Испанию (13%), в Нидерланды (8%), в Италию (7%), в Республику Корея (5%), в Румынию (4%), в Германию (2%), во Францию, Грецию, Ирландию, Израиль (1%)".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 10:54
В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее в сентябре президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12:34
В МИД допустили отказ от продления зерновой сделки на текущих условиях
 
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