https://ria.ru/20220912/pozhar-1816100549.html

Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела

Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела - РИА Новости, 12.09.2022

Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела

Возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса в Донецкой Народной Республике произошло ночью в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:51

2022-09-12T09:51

2022-09-12T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса в Донецкой Народной Республике произошло ночью в результате обстрелов со стороны украинских войск, пожар потушен, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."Около 2 часов на линии огня оказалась горловская шахта им. Карла Маркса ГУП ДНР ГУРШ - по территории предприятия зафиксировано три "прилета". В результате обстрела произошло возгорание гидроцеха. Пожар оперативно потушен", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет.Шахта имени Карла Маркса - старейшее угледобывающее предприятие Донбасса, расположенное в поселке Карло-Марксово в ДНР.

https://ria.ru/20220912/dnr-1816098019.html

донецкая народная республика

донбасс

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, донбасс, министерство угля и энергетики днр