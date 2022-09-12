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Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела
Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела - РИА Новости, 12.09.2022
Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела
Возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса в Донецкой Народной Республике произошло ночью в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:51
2022-09-12T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса в Донецкой Народной Республике произошло ночью в результате обстрелов со стороны украинских войск, пожар потушен, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."Около 2 часов на линии огня оказалась горловская шахта им. Карла Маркса ГУП ДНР ГУРШ - по территории предприятия зафиксировано три "прилета". В результате обстрела произошло возгорание гидроцеха. Пожар оперативно потушен", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет.Шахта имени Карла Маркса - старейшее угледобывающее предприятие Донбасса, расположенное в поселке Карло-Марксово в ДНР.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство угля и энергетики ДНР
09:51 12.09.2022
 
Гидроцех горловской шахты им. Маркса в ДНР загорелся из-за обстрела

Минугля ДНР: гидроцех горловской шахты им. Маркса загорелся из-за обстрела

© РИА Новости / Сергей АверинПожарные МЧС ДНР
Пожарные МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Пожарные МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса в Донецкой Народной Республике произошло ночью в результате обстрелов со стороны украинских войск, пожар потушен, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"Около 2 часов на линии огня оказалась горловская шахта им. Карла Маркса ГУП ДНР ГУРШ - по территории предприятия зафиксировано три "прилета". В результате обстрела произошло возгорание гидроцеха. Пожар оперативно потушен", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
09:35Специальная военная операция на Украине
В ДНР 6500 абонентов остались без света
Шахта имени Карла Маркса - старейшее угледобывающее предприятие Донбасса, расположенное в поселке Карло-Марксово в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
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