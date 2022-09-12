https://ria.ru/20220912/pozhar-1816067920.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:02
2022-09-12T00:02
2022-09-12T10:10
в мире
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владимир зеленский
полтавская область
харьковская область
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.Видеозапись пожара опубликовало издание "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, полтавская область, харьковская область, кирилл тимошенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Полтавская область, Харьковская область, Кирилл Тимошенко
00:02 12.09.2022 (обновлено: 10:10 12.09.2022)
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Издание "Страна.ua" сообщило о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5