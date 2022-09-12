https://ria.ru/20220912/pozhar-1816067920.html

Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:02

2022-09-12T00:02

2022-09-12T10:10

в мире

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владимир зеленский

полтавская область

харьковская область

кирилл тимошенко

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.Видеозапись пожара опубликовало издание "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html

украина

полтавская область

харьковская область

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в мире, украина, владимир зеленский, полтавская область, харьковская область, кирилл тимошенко