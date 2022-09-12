Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/pozhar-1816067920.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:02
2022-09-12T10:10
в мире
украина
владимир зеленский
полтавская область
харьковская область
кирилл тимошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816103857_0:35:3001:1723_1920x0_80_0_0_654c52cbbbd60d64745c883221dc4bc6.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.Видеозапись пожара опубликовало издание "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html
украина
полтавская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816103857_114:0:2781:2000_1920x0_80_0_0_f743ee4f34d55203624bb5a33d0e6404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, полтавская область, харьковская область, кирилл тимошенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Полтавская область, Харьковская область, Кирилл Тимошенко
00:02 12.09.2022 (обновлено: 10:10 12.09.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Издание "Страна.ua" сообщило о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

© AP Photo / Kostiantyn LiberovПожар на ТЭЦ-5 в Харькове. 11 сентября 2022
Пожар на ТЭЦ-5 в Харькове. 11 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Пожар на ТЭЦ-5 в Харькове. 11 сентября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.
Видеозапись пожара опубликовало издание "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 22:32
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПолтавская областьХарьковская областьКирилл Тимошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала