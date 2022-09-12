https://ria.ru/20220912/poteri-1816151771.html

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом

ВС РФ нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:43

2022-09-12T12:43

2022-09-12T13:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области, уничтожены более 300 украинских боевиков, до 1000 ранено, сообщили в понедельник в Минобороны.Всего за сутки на данном направлении в ходе боев Киев потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область