https://ria.ru/20220912/poteri-1816151771.html
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом
ВС РФ нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:43
2022-09-12T12:43
2022-09-12T13:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области, уничтожены более 300 украинских боевиков, до 1000 ранено, сообщили в понедельник в Минобороны.Всего за сутки на данном направлении в ходе боев Киев потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
12:43 12.09.2022 (обновлено: 13:09 12.09.2022)
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на Николаево-Криворожском направлении