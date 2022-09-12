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Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот - РИА Новости, 12.09.2022
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Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот
Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот - РИА Новости, 12.09.2022
Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:57
2022-09-12T18:57
игорь моргулов
россия
южная корея
корейский полуостров
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, сообщили в российском дипведомстве."12 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов принял Чан Хо Чжина, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Российской Федерации, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове.
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игорь моргулов, россия, южная корея, корейский полуостров
Игорь Моргулов, Россия, Южная Корея, Корейский полуостров
18:57 12.09.2022
 
Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в России Чан Хо Чжина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, сообщили в российском дипведомстве.
"12 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов принял Чан Хо Чжина, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Российской Федерации, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 14:49
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
 
Игорь МоргуловРоссияЮжная КореяКорейский полуостров
 
 
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