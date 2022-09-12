https://ria.ru/20220912/posol-1816319146.html

Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот - РИА Новости, 12.09.2022

Новый посол Южной Кореи вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:57

2022-09-12T18:57

2022-09-12T18:57

игорь моргулов

россия

южная корея

корейский полуостров

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял копии верительных грамот у нового посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, сообщили в российском дипведомстве."12 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов принял Чан Хо Чжина, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Российской Федерации, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове.

https://ria.ru/20220909/posol-1815664731.html

россия

южная корея

корейский полуостров

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игорь моргулов, россия, южная корея, корейский полуостров