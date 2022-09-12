https://ria.ru/20220912/poruchitelstvo-1816259779.html

КМСП выдало "зонтичное" поручительство получившему кредит "Тверьтрубпласт"

КМСП выдало "зонтичное" поручительство получившему кредит "Тверьтрубпласт" - РИА Новости, 12.09.2022

КМСП выдало "зонтичное" поручительство получившему кредит "Тверьтрубпласт"

Корпорация МСП предоставило "зонтичное" поручительство на 37,5 миллиона ООО "Тверьтрубпласт", получившему кредит на 75 миллионов рублей для приобретения сырья и РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:07

2022-09-12T16:07

2022-09-12T16:07

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставило "зонтичное" поручительство на 37,5 миллиона ООО "Тверьтрубпласт", получившему кредит на 75 миллионов рублей для приобретения сырья и увеличения объема выпуска продукции, сообщает пресс-служба корпорации."Расширение доступа малого бизнеса к финансированию – одна из приоритетных задач Корпорации. Наши финансовые инструменты позволяют бизнесу привлечь необходимый объем средств на выгодных условиях. В тесном диалоге с предпринимателями, при широкой обратной связи, мы обновляем наши меры поддержки предпринимателей и внедряем новые инструменты", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, такой подход позволяет бизнесу сохранять и развивать производство, в том числе в сфере импортозамещения, реализовывать инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места.Пресс-служба КМСП отмечает, что к концу 2022 года "Твертрубпласт" планирует повысить на 30% до 4850 тонн объем трубной продукции и увеличить выручку на 30% до 950 миллионов рублей. Новые рабочие места буду созданы для 25 сотрудников.

https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк