https://ria.ru/20220912/polsha-1816108739.html
Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики
Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики - РИА Новости, 12.09.2022
Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики
Цены в польских магазинах в августе текущего года выросли почти на 24% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования "Индекс... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:32
2022-09-12T10:32
2022-09-12T10:34
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ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Цены в польских магазинах в августе текущего года выросли почти на 24% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования "Индекс цен в розничных магазинах", проведенного исследовательским центром UCE Research и Высшей банковской школой.По данным исследования, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. При чем, подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.В июле же цены в магазинах согласно результатам того же исследования выросли на 18,6%.Сильнее же всего в августе подорожали жиры - на 58,9%. Больше всего в этой категории подорожало растительное масло - (73,2%) и маргарин (58,4%).На втором месте по росту цен расположились сыпучие продукты со средним увеличением на 42,1% (в июле 20,8%.) В этой категории больше всего подорожал сахар (92,2%), мука на (37,9%), рис (29,9%).Почти на 26% в августе подорожало мясо (в июле 24,5%).). Больше всего выросли цены на говядину (на 28,2%)., птица подорожала на 25,7%. свинина на 23,5%.Меньше всего в августе подорожали фрукты и овощи (на 13% и 15% соответственно). По мнению авторов исследования, относительно небольшое подорожание связано с увеличением сезонного предложения.Один из авторов исследования, доктор Хуберт Гасиньский из Высшей банковской школы в Варшаве, считает, что основной причиной двузначного роста цен на продукты во всех категориях было увеличение производственных затрат, в том числе: затрат на электроэнергию, нефть и затраты на рабочую силу, которые необходимы для производства большинства продуктов.
https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, варшава, польша
В мире, Экономика, Варшава, Польша
10:32 12.09.2022 (обновлено: 10:34 12.09.2022)
Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики
UCE Research и Высшая банковская школа: цены в Польше выросли почти на 24 процента
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Цены в польских магазинах в августе текущего года выросли почти на 24% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования "Индекс цен в розничных магазинах", проведенного исследовательским центром UCE Research и Высшей банковской школой.
По данным исследования, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. При чем, подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.
В июле же цены в магазинах согласно результатам того же исследования выросли на 18,6%.
Сильнее же всего в августе подорожали жиры - на 58,9%. Больше всего в этой категории подорожало растительное масло - (73,2%) и маргарин (58,4%).
На втором месте по росту цен расположились сыпучие продукты со средним увеличением на 42,1% (в июле 20,8%.) В этой категории больше всего подорожал сахар (92,2%), мука на (37,9%), рис (29,9%).
Почти на 26% в августе подорожало мясо (в июле 24,5%).). Больше всего выросли цены на говядину (на 28,2%)., птица подорожала на 25,7%. свинина на 23,5%.
Меньше всего в августе подорожали фрукты и овощи (на 13% и 15% соответственно). По мнению авторов исследования, относительно небольшое подорожание связано с увеличением сезонного предложения.
Один из авторов исследования, доктор Хуберт Гасиньский из Высшей банковской школы в Варшаве
, считает, что основной причиной двузначного роста цен на продукты во всех категориях было увеличение производственных затрат, в том числе: затрат на электроэнергию, нефть и затраты на рабочую силу, которые необходимы для производства большинства продуктов.