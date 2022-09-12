https://ria.ru/20220912/polsha-1816108739.html

Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики

Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики - РИА Новости, 12.09.2022

Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики

Цены в польских магазинах в августе текущего года выросли почти на 24% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования "Индекс... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:32

2022-09-12T10:32

2022-09-12T10:34

в мире

экономика

варшава

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106293/48/1062934896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911813609c539d46d1317c3e1f7f3521.jpg

ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Цены в польских магазинах в августе текущего года выросли почти на 24% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования "Индекс цен в розничных магазинах", проведенного исследовательским центром UCE Research и Высшей банковской школой.По данным исследования, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. При чем, подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.В июле же цены в магазинах согласно результатам того же исследования выросли на 18,6%.Сильнее же всего в августе подорожали жиры - на 58,9%. Больше всего в этой категории подорожало растительное масло - (73,2%) и маргарин (58,4%).На втором месте по росту цен расположились сыпучие продукты со средним увеличением на 42,1% (в июле 20,8%.) В этой категории больше всего подорожал сахар (92,2%), мука на (37,9%), рис (29,9%).Почти на 26% в августе подорожало мясо (в июле 24,5%).). Больше всего выросли цены на говядину (на 28,2%)., птица подорожала на 25,7%. свинина на 23,5%.Меньше всего в августе подорожали фрукты и овощи (на 13% и 15% соответственно). По мнению авторов исследования, относительно небольшое подорожание связано с увеличением сезонного предложения.Один из авторов исследования, доктор Хуберт Гасиньский из Высшей банковской школы в Варшаве, считает, что основной причиной двузначного роста цен на продукты во всех категориях было увеличение производственных затрат, в том числе: затрат на электроэнергию, нефть и затраты на рабочую силу, которые необходимы для производства большинства продуктов.

https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, варшава, польша