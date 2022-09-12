https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816352449.html
На ректора Херсонского университета совершили покушение
На ректора Херсонского университета совершили покушение - РИА Новости, 12.09.2022
На ректора Херсонского университета совершили покушение
Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:38
2022-09-12T22:38
2022-09-12T22:50
херсон
херсонская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Власти подчеркнули, что при взрыве погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/pokushenie-1813251517.html
херсон
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Херсон, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
22:38 12.09.2022 (обновлено: 22:50 12.09.2022)
На ректора Херсонского университета совершили покушение
Совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Томилину