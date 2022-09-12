https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816352449.html

На ректора Херсонского университета совершили покушение

На ректора Херсонского университета совершили покушение - РИА Новости, 12.09.2022

На ректора Херсонского университета совершили покушение

Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:38

2022-09-12T22:38

2022-09-12T22:50

херсон

херсонская область

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Власти подчеркнули, что при взрыве погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/pokushenie-1813251517.html

херсон

херсонская область

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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