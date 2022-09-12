https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816127067.html

Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него

Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него - РИА Новости, 12.09.2022

Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него

Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой ФСБ, он жив и планирует... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:42

2022-09-12T11:42

2022-09-12T18:27

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой ФСБ, он жив и планирует вернуться к работе.В начале августа стало известно о покушении на Гуру, позже глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что врачи пытались спасти его жизнь в госпитале, но он скончался.Гура появился в эфире "Первого канала" и рассказал, что его смерть была инсценировкой правоохранительных органов, так как имелась информация о готовящемся покушении."В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение. Предоставили запись, что на меня имеется, что хотят меня убить", - рассказал Гура.Он добавил, что планирует вернуться к работе. "Хочу всем сказать, что я вернусь, буду работать, буду заниматься своей деятельность дальше. Я не боюсь", - заключил он.

https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , в мире, новая каховка, виталий гур