https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816127067.html
Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него
Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него - РИА Новости, 12.09.2022
Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него
Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой ФСБ, он жив и планирует... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:42
2022-09-12T11:42
2022-09-12T18:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
новая каховка
виталий гур
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой ФСБ, он жив и планирует вернуться к работе.В начале августа стало известно о покушении на Гуру, позже глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что врачи пытались спасти его жизнь в госпитале, но он скончался.Гура появился в эфире "Первого канала" и рассказал, что его смерть была инсценировкой правоохранительных органов, так как имелась информация о готовящемся покушении."В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение. Предоставили запись, что на меня имеется, что хотят меня убить", - рассказал Гура.Он добавил, что планирует вернуться к работе. "Хочу всем сказать, что я вернусь, буду работать, буду заниматься своей деятельность дальше. Я не боюсь", - заключил он.
https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, новая каховка, виталий гур
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Новая Каховка, Виталий Гур
11:42 12.09.2022 (обновлено: 18:27 12.09.2022)
Замглавы администрации Каховского района рассказал о покушении на него
Замглавы ВГА Каховского района Гура заявил, что его убийство было инсценировкой ФСБ России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой ФСБ, он жив и планирует вернуться к работе.
В начале августа стало известно о покушении на Гуру, позже глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев
сообщал, что врачи пытались спасти его жизнь в госпитале, но он скончался.
Гура появился в эфире "Первого канала" и рассказал, что его смерть была инсценировкой правоохранительных органов, так как имелась информация о готовящемся покушении.
"В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение. Предоставили запись, что на меня имеется, что хотят меня убить", - рассказал Гура.
Он добавил, что планирует вернуться к работе. "Хочу всем сказать, что я вернусь, буду работать, буду заниматься своей деятельность дальше. Я не боюсь", - заключил он.