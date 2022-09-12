https://ria.ru/20220912/pogranichniki-1816139205.html

Украинские пограничники рассказали, почему отказались воевать за Зеленского

Украинские пограничники рассказали, почему отказались воевать за Зеленского - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские пограничники рассказали, почему отказались воевать за Зеленского

Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:13

2022-09-12T12:13

2022-09-12T15:47

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну, объяснив это нежеланием воевать за режим, который действует террористическими методами."На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошел на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики", — сказал РИА Новости один из бывших сотрудников украинской пограничной службы.Другой экс-пограничник отметил, что власти в Киеве не считают украинцев за людей."Двадцать четвертого числа не поехал воевать, потому что не поддерживаю политику Зеленского и все их эти террористические приколы. То, что они людей не жалеют. Они страха больше нагоняют, украинцев за людей не считают", — сказал он.Еще один бывший инспектор украинской пограничной службы, отказавшийся участвовать в боевых действиях, считает, что украинцев используют как пушечное мясо."Когда началась военная спецоперация, я находился дома и никуда не поехал, когда все наши поехали в город Харьков. Я не поддерживаю просто этот режим Зеленского и поэтому не поехал. Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо", — сказал он.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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Украинские пограничники о своем отказе участвовать в боевых действиях Ряд украинских пограничников отказались участвовать в боевых действиях и решили покинуть страну - рассказали РИА Новости, что не хотят воевать за режим, который действует террористическими методами 2022-09-12T12:13 true PT1M22S

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