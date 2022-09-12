https://ria.ru/20220912/pogoda-1816089678.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 12.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, небольшой дождь и не выше плюс 14 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:29
2022-09-12T08:29
2022-09-12T08:29
общество
александр синенко (политик)
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и не выше плюс 14 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 12 - плюс 14, по области от плюс 10 до плюс 15. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление не претерпит существенных изменений и сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба, это около нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220907/koronavirus-1814866012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр синенко (политик), москва
Общество, Александр Синенко (политик), Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают дожди и до 14 градусов тепла