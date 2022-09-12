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Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816347914.html
Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС
Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС - РИА Новости, 12.09.2022
Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:55
2022-09-12T21:55
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
украина
евросоюз
нато
россия
мид украины
европа
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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дмитрий кулеба, украина, евросоюз, нато, россия, мид украины, европа, жозеп боррель, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Украина, Евросоюз, НАТО, Россия, МИД Украины, Европа, Жозеп Боррель, В мире
21:55 12.09.2022
 
Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС

Кулеба попросил Борреля увеличить военную и финансовую поддержку Украины со стороны ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку Украине.
"Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку", - сообщил Кулеба в своем Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:42Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаУкраинаЕвросоюзНАТОРоссияМИД УкраиныЕвропаЖозеп БоррельВ мире
 
 
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