https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816347914.html

Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС

Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС - РИА Новости, 12.09.2022

Кулеба попросил Борреля увеличить поддержку Украины со стороны ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:55

2022-09-12T21:55

2022-09-12T21:55

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

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нато

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мид украины

европа

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814650034.html

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