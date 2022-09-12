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Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона - РИА Новости, 12.09.2022
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Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона
Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона
Украинские войска сознательно обстреливают понтонную и паромную переправы через Днепр возле Херсона, добиваясь большего числа жертв среди мирного населения,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:56
2022-09-12T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска сознательно обстреливают понтонную и паромную переправы через Днепр возле Херсона, добиваясь большего числа жертв среди мирного населения, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска в понедельник обстреляли Антоновский мост через Днепр вблизи Херсона, сработала ПВО, но есть попадания. Сам мост выстоял. Подобные обстрелы из американской РСЗО Himars продолжаются уже несколько месяцев. Повреждено дорожное полотно моста, который находится в аварийном состоянии. Движение по нему невозможно."Стреляют и стараются попасть по понтонной переправе, по паромной переправе для того, чтобы как можно больше было жертв среди мирного населения. Это еще раз подчеркивает террористические наклонности и задачи, которые ставят перед украинскими неонацистами западные партнеры", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, несмотря на обстрелы, переправы, в том числе в районе Антоновского моста, работают, по ним передвигается мирное население, а также осуществляется подвоз продуктов питания и топлива на правобережную часть Херсонской области и Херсона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов
14:56 12.09.2022 (обновлено: 15:25 12.09.2022)
 
Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона

Украинские войска обстреливают переправы через Днепр у Херсона, увеличивая жертвы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска сознательно обстреливают понтонную и паромную переправы через Днепр возле Херсона, добиваясь большего числа жертв среди мирного населения, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинские войска в понедельник обстреляли Антоновский мост через Днепр вблизи Херсона, сработала ПВО, но есть попадания. Сам мост выстоял. Подобные обстрелы из американской РСЗО Himars продолжаются уже несколько месяцев. Повреждено дорожное полотно моста, который находится в аварийном состоянии. Движение по нему невозможно.
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"Стреляют и стараются попасть по понтонной переправе, по паромной переправе для того, чтобы как можно больше было жертв среди мирного населения. Это еще раз подчеркивает террористические наклонности и задачи, которые ставят перед украинскими неонацистами западные партнеры", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, несмотря на обстрелы, переправы, в том числе в районе Антоновского моста, работают, по ним передвигается мирное население, а также осуществляется подвоз продуктов питания и топлива на правобережную часть Херсонской области и Херсона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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