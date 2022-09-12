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Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку - РИА Новости, 12.09.2022
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Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку - РИА Новости, 12.09.2022
Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Полицейские в Кузбассе нашли заблудившуюся два дня назад в тайге 72-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:28
2022-09-12T16:12
происшествия
кемеровская область
кемерово
российский союз спасателей
хорошие новости
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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе нашли заблудившуюся два дня назад в тайге 72-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Поиски пенсионерки продолжались почти двое суток, ее нашли полицейские и сотрудники агентства по защите населения.Женщина рассказала полицейским, что днем она пыталась выйти из тайги, а на ночь сооружала себе шалаш для ночлега.Пенсионерка отказалась от медицинской помощи.Известно, что женщина с мужем и дочерью отправились в тайгу за грибами в районе дороги Осиновка — Мурюк, но из леса вышли только двое из родственников.Полицейские сразу начали поиски. В них приняли участие сотрудники органов внутренних дел и агентства по защите населения, волонтеры Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".
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происшествия, кемеровская область, кемерово, российский союз спасателей
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Российский союз спасателей, Хорошие новости
11:28 12.09.2022 (обновлено: 16:12 12.09.2022)
 
Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку, ушедшую за грибами

© Фото : ГУМДВ России по Кемеровской областиВ Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов
В Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ГУМДВ России по Кемеровской области
В Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе нашли заблудившуюся два дня назад в тайге 72-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

"Сегодня в результате принятых мер одна из групп <...> нашла без вести пропавшую на расстоянии около 800 метров от дороги, на территории Кемеровского муниципального округа", — говорится в сообщении.

Поиски пенсионерки продолжались почти двое суток, ее нашли полицейские и сотрудники агентства по защите населения.
© Фото : ГУМДВ России по Кемеровской областиВ Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов
В Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ГУМДВ России по Кемеровской области
В Кемеровской области найдена 72-летняя пенсионерка, пропавшая при сборе грибов
Женщина рассказала полицейским, что днем она пыталась выйти из тайги, а на ночь сооружала себе шалаш для ночлега.
Пенсионерка отказалась от медицинской помощи.
Известно, что женщина с мужем и дочерью отправились в тайгу за грибами в районе дороги Осиновка — Мурюк, но из леса вышли только двое из родственников.
Полицейские сразу начали поиски. В них приняли участие сотрудники органов внутренних дел и агентства по защите населения, волонтеры Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".
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