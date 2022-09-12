https://ria.ru/20220912/pensionerka-1816122314.html

Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку - РИА Новости, 12.09.2022

Полицейские в Кузбассе нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Полицейские в Кузбассе нашли заблудившуюся два дня назад в тайге 72-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:28

2022-09-12T11:28

2022-09-12T16:12

происшествия

кемеровская область

кемерово

российский союз спасателей

хорошие новости

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КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Полицейские в Кузбассе нашли заблудившуюся два дня назад в тайге 72-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Поиски пенсионерки продолжались почти двое суток, ее нашли полицейские и сотрудники агентства по защите населения.Женщина рассказала полицейским, что днем она пыталась выйти из тайги, а на ночь сооружала себе шалаш для ночлега.Пенсионерка отказалась от медицинской помощи.Известно, что женщина с мужем и дочерью отправились в тайгу за грибами в районе дороги Осиновка — Мурюк, но из леса вышли только двое из родственников.Полицейские сразу начали поиски. В них приняли участие сотрудники органов внутренних дел и агентства по защите населения, волонтеры Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/sochi-1813762775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, кемерово, российский союз спасателей