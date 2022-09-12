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Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла - РИА Новости, 12.09.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220912/patriarkh-1816216711.html
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла - РИА Новости, 12.09.2022
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:00
2022-09-12T15:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил ситуацию на Украине, заявил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) на ассамблее организации.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви (РПЦ), которую возглавил председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году - "Христова любовь движет мир к примирению и единству". По итогам ее работы было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценивает работу совета, заявил после этого митрополит Антоний."Я не знаю всех деталей, но я знаю одну вещь: промосковская юрисдикция на Украине уже отказалась поминать за литургией имя патриарха Кирилла. Вы знаете почему – потому что патриарх Кирилл не осудил ясно войну на Украине. Но, как вы знаете, всегда есть нюансы интерпретации, и мы должны знать ситуацию в точности, чтобы судить о ней", – сказал митрополит Нифон на завершившей ассамблею пресс-конференции.Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 29 мая во время литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей – он упомянул его третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" в отношении патриарха Кирилла не проговаривалась, как это обычно происходило ранее. При этом, несмотря на ряд соответствующих заявлений епархий УПЦ, общецерковное решения о прекращении поминания патриарха Московского и всея Руси ее Собором не принималось.Священный синод РПЦ, в свою очередь, 7 июня постановил, что самочинные действия по изменению статуса канонической Украинской православной церкви могут привести к новому расколу в ней, решение этих вопросов требует постановления Поместного собора РПЦ. При этом он призвал всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян к сугубой молитве о сохранении церковного единства, выразил поддержку украинскому духовенству, монашествующим, мирянам и архиереям, которые стремятся к соблюдению канонического строя, а также "с прискорбием" отметил "сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества".
https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
15:00 12.09.2022
 
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла

Во Всемирном совете церквей пояснили, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла

© Фото : Albin Hillert/WCCПленарное заседание 11-й Ассамблеи Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия
Пленарное заседание 11-й Ассамблеи Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Albin Hillert/WCC
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил ситуацию на Украине, заявил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) на ассамблее организации.
Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви (РПЦ), которую возглавил председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году - "Христова любовь движет мир к примирению и единству". По итогам ее работы было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценивает работу совета, заявил после этого митрополит Антоний.
Пленарное заседание на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:11Религия
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня
"Я не знаю всех деталей, но я знаю одну вещь: промосковская юрисдикция на Украине уже отказалась поминать за литургией имя патриарха Кирилла. Вы знаете почему – потому что патриарх Кирилл не осудил ясно войну на Украине. Но, как вы знаете, всегда есть нюансы интерпретации, и мы должны знать ситуацию в точности, чтобы судить о ней", – сказал митрополит Нифон на завершившей ассамблею пресс-конференции.
Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 29 мая во время литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей – он упомянул его третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" в отношении патриарха Кирилла не проговаривалась, как это обычно происходило ранее. При этом, несмотря на ряд соответствующих заявлений епархий УПЦ, общецерковное решения о прекращении поминания патриарха Московского и всея Руси ее Собором не принималось.
Священный синод РПЦ, в свою очередь, 7 июня постановил, что самочинные действия по изменению статуса канонической Украинской православной церкви могут привести к новому расколу в ней, решение этих вопросов требует постановления Поместного собора РПЦ. При этом он призвал всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян к сугубой молитве о сохранении церковного единства, выразил поддержку украинскому духовенству, монашествующим, мирянам и архиереям, которые стремятся к соблюдению канонического строя, а также "с прискорбием" отметил "сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества".
Исполняющий обязанности генерального секретаря ВСЦ преподобный профессор д-р Иоан Саука выступает с вступительной речью на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 19:00Религия
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаРусская православная церковьУкраинская православная церковь
 
 
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