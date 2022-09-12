https://ria.ru/20220912/patriarkh-1816216711.html
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла - РИА Новости, 12.09.2022
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:00
2022-09-12T15:00
2022-09-12T15:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил ситуацию на Украине, заявил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) на ассамблее организации.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви (РПЦ), которую возглавил председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году - "Христова любовь движет мир к примирению и единству". По итогам ее работы было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценивает работу совета, заявил после этого митрополит Антоний."Я не знаю всех деталей, но я знаю одну вещь: промосковская юрисдикция на Украине уже отказалась поминать за литургией имя патриарха Кирилла. Вы знаете почему – потому что патриарх Кирилл не осудил ясно войну на Украине. Но, как вы знаете, всегда есть нюансы интерпретации, и мы должны знать ситуацию в точности, чтобы судить о ней", – сказал митрополит Нифон на завершившей ассамблею пресс-конференции.Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 29 мая во время литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей – он упомянул его третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" в отношении патриарха Кирилла не проговаривалась, как это обычно происходило ранее. При этом, несмотря на ряд соответствующих заявлений епархий УПЦ, общецерковное решения о прекращении поминания патриарха Московского и всея Руси ее Собором не принималось.Священный синод РПЦ, в свою очередь, 7 июня постановил, что самочинные действия по изменению статуса канонической Украинской православной церкви могут привести к новому расколу в ней, решение этих вопросов требует постановления Поместного собора РПЦ. При этом он призвал всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян к сугубой молитве о сохранении церковного единства, выразил поддержку украинскому духовенству, монашествующим, мирянам и архиереям, которые стремятся к соблюдению канонического строя, а также "с прискорбием" отметил "сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества".
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
Всемирный совет церквей пояснил, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
Во Всемирном совете церквей пояснили, почему УПЦ не поминает патриарха Кирилла
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась от поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии, поскольку он не осудил ситуацию на Украине, заявил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) на ассамблее организации.
Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви (РПЦ
), которую возглавил председатель ОВЦС
митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году - "Христова любовь движет мир к примирению и единству". По итогам ее работы было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса
. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценивает работу совета, заявил после этого митрополит Антоний.
"Я не знаю всех деталей, но я знаю одну вещь: промосковская юрисдикция на Украине уже отказалась поминать за литургией имя патриарха Кирилла. Вы знаете почему – потому что патриарх Кирилл не осудил ясно войну на Украине. Но, как вы знаете, всегда есть нюансы интерпретации, и мы должны знать ситуацию в точности, чтобы судить о ней", – сказал митрополит Нифон на завершившей ассамблею пресс-конференции.
Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви
. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Кирилл
на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 29 мая во время литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей – он упомянул его третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" в отношении патриарха Кирилла не проговаривалась, как это обычно происходило ранее. При этом, несмотря на ряд соответствующих заявлений епархий УПЦ, общецерковное решения о прекращении поминания патриарха Московского и всея Руси ее Собором не принималось.
Священный синод РПЦ, в свою очередь, 7 июня постановил, что самочинные действия по изменению статуса канонической Украинской православной церкви могут привести к новому расколу в ней, решение этих вопросов требует постановления Поместного собора РПЦ. При этом он призвал всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян к сугубой молитве о сохранении церковного единства, выразил поддержку украинскому духовенству, монашествующим, мирянам и архиереям, которые стремятся к соблюдению канонического строя, а также "с прискорбием" отметил "сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской православной церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества".