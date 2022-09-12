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Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов
Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов - РИА Новости, 12.09.2022
Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов
По итогам осенних выборов 2022 шесть партий были допущены к распределению мандатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:49
2022-09-12T11:49
2022-09-12T11:49
политика
элла памфилова
россия
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По итогам осенних выборов 2022 шесть партий были допущены к распределению мандатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По итогу выборов шесть партий допущены к распределению мандатов", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов
Глава ЦИК Памфилова: по итогам выборов к распределению мандатов допустили шесть партий