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Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов

Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов - РИА Новости, 12.09.2022

Шесть партий допустили к распределению мандатов по итогам выборов

По итогам осенних выборов 2022 шесть партий были допущены к распределению мандатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:49

2022-09-12T11:49

2022-09-12T11:49

политика

элла памфилова

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По итогам осенних выборов 2022 шесть партий были допущены к распределению мандатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По итогу выборов шесть партий допущены к распределению мандатов", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022