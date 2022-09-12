https://ria.ru/20220912/parfenchikov-1816080711.html
Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
Парфенчиков победил на выборах главы Карелии - РИА Новости, 12.09.2022
Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков побеждает на выборах руководителя региона с 69,15% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:18
2022-09-12T04:18
2022-09-12T04:18
политика
артур парфенчиков
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков побеждает на выборах руководителя региона с 69,15% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Парфенчиков ("Единая Россия") набирает 69,15% голосов, Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) - 1,65 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") - 0,61%.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, артур парфенчиков, единый день голосования — 2022
Политика, Артур Парфенчиков, Единый день голосования — 2022
Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
Артур Парфенчиков победил на выборах главы Карелии с 69,15 процента голосов