https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816354267.html
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 12.09.2022
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
Член радикального украинского движения "Автомайдан" Артак Григорян облил краской памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, передает издание... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:09
2022-09-12T23:09
2022-09-12T23:10
в мире
екатерина ii
владимир зеленский
геннадий труханов
одесса
автомайдан
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Член радикального украинского движения "Автомайдан" Артак Григорян облил краской памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, передает издание "Общественное".По словам Григоряна, полиция доставила его в райотдел и составила административный протокол, отмечает "Общественное".В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру.Зеленский в своем ответе заявил о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов". Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал итальянской газете Corriere della Sera, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади.
https://ria.ru/20220828/odessa-1812709520.html
https://ria.ru/20220830/odessa-1813267063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, екатерина ii, владимир зеленский, геннадий труханов, одесса, автомайдан
В мире, Екатерина II, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов, Одесса, Автомайдан
23:09 12.09.2022 (обновлено: 23:10 12.09.2022)
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
"Общественное": член "Автомайдана" Григорян облил краской памятник Екатерине II в Одессе