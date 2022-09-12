https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816351859.html

Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту

Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту - РИА Новости, 12.09.2022

Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:34

2022-09-12T22:34

2022-09-12T22:44

эстония

тарту

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

в мире

кая каллас

дмитрий булгаков

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В эстонском городе Тарту в понедельник начался демонтаж памятника советским солдатам, затем будут перезахоронены их останки."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с решением Эстонской Республики уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту", - говорится в сообщении.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов. Были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной, в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

https://ria.ru/20220903/pamyatnik-1814229879.html

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812312576.html

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тарту

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эстония, тарту, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, кая каллас, дмитрий булгаков, россия, нарва