Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816351859.html
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту - РИА Новости, 12.09.2022
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:34
2022-09-12T22:44
эстония
тарту
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
кая каллас
дмитрий булгаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb73d2adffbc102c287f646279f2165.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В эстонском городе Тарту в понедельник начался демонтаж памятника советским солдатам, затем будут перезахоронены их останки."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с решением Эстонской Республики уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту", - говорится в сообщении.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов. Были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной, в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
https://ria.ru/20220903/pamyatnik-1814229879.html
https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812312576.html
эстония
тарту
россия
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1c9e84f965d7b848df0de8a29d2c4e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, тарту, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, кая каллас, дмитрий булгаков, россия, нарва
Эстония, Тарту, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, В мире, Кая Каллас, Дмитрий Булгаков, Россия, Нарва
22:34 12.09.2022 (обновлено: 22:44 12.09.2022)
 
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту

Бастрыкин поручил провести проверку после демонтажа памятника советским солдатам в Тарту

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В эстонском городе Тарту в понедельник начался демонтаж памятника советским солдатам, затем будут перезахоронены их останки.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с решением Эстонской Республики уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.
Памятник советским воинам в городе Валбжих, Польша - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 15:21
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше
В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов. Были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной, в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.
Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Памятник советским воинам в городе Титувенай, Литва - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:39
СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
 
ЭстонияТартуСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВ миреКая КалласДмитрий БулгаковРоссияНарва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала