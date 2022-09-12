22:34 12.09.2022 (обновлено: 22:44 12.09.2022)
Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника в Тарту
Бастрыкин поручил провести проверку после демонтажа памятника советским солдатам в Тарту
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с решением эстонских властей уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В эстонском городе Тарту в понедельник начался демонтаж памятника советским солдатам, затем будут перезахоронены их останки.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с решением Эстонской Республики уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.
В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, было перенесено еще шесть советских военных монументов. Были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной, в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.
Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.