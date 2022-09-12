https://ria.ru/20220912/padenie-1816113581.html
В Новосибирской области подросток погиб, упав с бетонной плиты
В Новосибирской области подросток погиб, упав с бетонной плиты - РИА Новости, 12.09.2022
В Новосибирской области подросток погиб, упав с бетонной плиты
15-летний подросток в Бердске Новосибирской области, внезапно почувствовав себя плохо, упал с бетонной плиты, на которой они сидели с приятелем, после чего... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:55
2022-09-12T10:55
2022-09-12T10:55
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. 15-летний подросток в Бердске Новосибирской области, внезапно почувствовав себя плохо, упал с бетонной плиты, на которой они сидели с приятелем, после чего скончался в больнице, проводится проверка, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летнему мальчику", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, в пятницу 9 сентября подросток с приятелем играли в игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева в городе Бердске."Через какое-то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, однако от полученных телесных повреждений он скончался", - рассказали в СУСК.Некоторые СМИ сообщили о том, что подростку якобы стало плохо после курения электронной сигареты. В следственном управлении пояснили, что информация о курении подростками проверяется, как и все иные обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220911/kvest-1816055514.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области подросток погиб, упав с бетонной плиты
В новосибирском Бердске подросток погиб, упав с бетонной плиты между домами