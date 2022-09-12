https://ria.ru/20220912/orgiya-1816156592.html

Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе

Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе - РИА Новости, 12.09.2022

Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе

Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:52

2022-09-12T12:52

2022-09-12T14:55

происшествия

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Опубликованные в интернете материалы происшествия зарегистрировали в дежурной части по Туапсинскому району.Ранее в Сети появилось видео оргии с участием четырех человек на пляже в Туапсе. Запись сделали днем, среди очевидцев были дети.

https://ria.ru/20220719/sochi-1803483470.html

туапсе

краснодарский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, туапсе, краснодарский край