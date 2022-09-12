https://ria.ru/20220912/orgiya-1816156592.html
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе - РИА Новости, 12.09.2022
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе
Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:52
2022-09-12T12:52
2022-09-12T14:55
происшествия
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Опубликованные в интернете материалы происшествия зарегистрировали в дежурной части по Туапсинскому району.Ранее в Сети появилось видео оргии с участием четырех человек на пляже в Туапсе. Запись сделали днем, среди очевидцев были дети.
https://ria.ru/20220719/sochi-1803483470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край
12:52 12.09.2022 (обновлено: 14:55 12.09.2022)
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе
Полиция Краснодарского края разыскивает четырех участников оргии на пляже в Туапсе