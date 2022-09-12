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Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе - РИА Новости, 12.09.2022
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Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе - РИА Новости, 12.09.2022
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе
Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:52
2022-09-12T14:55
происшествия
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Опубликованные в интернете материалы происшествия зарегистрировали в дежурной части по Туапсинскому району.Ранее в Сети появилось видео оргии с участием четырех человек на пляже в Туапсе. Запись сделали днем, среди очевидцев были дети.
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происшествия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край
12:52 12.09.2022 (обновлено: 14:55 12.09.2022)
 
Полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе

Полиция Краснодарского края разыскивает четырех участников оргии на пляже в Туапсе

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей Черного моря
Отдыхающие на одном из пляжей Черного моря - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Кубанская полиция разыскивает участников оргии на пляже в Туапсе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников инцидента", — говорится в сообщении.

Опубликованные в интернете материалы происшествия зарегистрировали в дежурной части по Туапсинскому району.
Ранее в Сети появилось видео оргии с участием четырех человек на пляже в Туапсе. Запись сделали днем, среди очевидцев были дети.
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