https://ria.ru/20220912/obstrel-1816325961.html

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома - РИА Новости, 12.09.2022

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома

Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками жилым домам нанесены серьезные повреждения, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:15

2022-09-12T19:15

2022-09-12T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816325835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53c7f71c3ab6a071b1fd7db3eb092406.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками жилым домам нанесены серьезные повреждения, сообщает корреспондент РИА Новости.В районе улицы Буслаева и Федорова зафиксировано как минимум пять попаданий снарядов. По предварительным данным, украинские военные при обстреле этого мирного квартала использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров американского или французского производства. На месте обстрелов работают пожарные машины и спасатели МЧС ДНР.Как сообщили ранее в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html

https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816220337.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими боевиками погиб мужчина, жилым домам нанесены серьезные повреждения, передает корреспондент РИА Новости 2022-09-12T19:15 true PT2M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины