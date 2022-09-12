https://ria.ru/20220912/obstrel-1816325961.html
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома
Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками жилым домам нанесены серьезные повреждения, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:15
2022-09-12T19:15
2022-09-12T19:17
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками жилым домам нанесены серьезные повреждения, сообщает корреспондент РИА Новости.В районе улицы Буслаева и Федорова зафиксировано как минимум пять попаданий снарядов. По предварительным данным, украинские военные при обстреле этого мирного квартала использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров американского или французского производства. На месте обстрелов работают пожарные машины и спасатели МЧС ДНР.Как сообщили ранее в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html
https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816220337.html
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Обстановка в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ
Во время обстрела Киевского района Донецка украинскими боевиками погиб мужчина, жилым домам нанесены серьезные повреждения, передает корреспондент РИА Новости
2022-09-12T19:15
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
19:15 12.09.2022 (обновлено: 19:17 12.09.2022)
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома
Украинские войска при обстреле Киевского района Донецка серьезно повредили жилые дома