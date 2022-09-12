18:29 12.09.2022 (обновлено: 19:42 12.09.2022)
Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 натовских снарядов по Макеевке и Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Макеевке и Киевскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 17:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Киевскому району Донецка украинские войска четыре раза открывали огонь, применив такие снаряды. В результате обстрела города погиб мирный житель.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.