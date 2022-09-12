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Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за 20 минут выпустили по Макеевке и Киевскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:29

2022-09-12T18:29

2022-09-12T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

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нато

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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Макеевке и Киевскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 17:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Киевскому району Донецка украинские войска четыре раза открывали огонь, применив такие снаряды. В результате обстрела города погиб мирный житель.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), нато