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Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска в понедельник за 40 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, применяя снаряды калибром... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:32
2022-09-12T17:32
2022-09-12T17:32
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 40 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, применяя снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что в 16.45 и 16.50 украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, сцкк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Александровку, Зайцево и Новобахмутовку