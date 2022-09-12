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Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816224026.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка
Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка
Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского"... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:52
2022-09-12T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В Кировском районе города мирный житель получил ранение при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220904/oruzhie-1814399676.html
https://ria.ru/20220912/obsluzhivanie-1816097763.html
гольмовский
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, гольмовский, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:52 12.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка

В ДНР сообщили об обстреле Гольмовского и двух районов Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Гольмовском со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Гольмовском со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Гольмовском со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и два района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В Кировском районе города мирный житель получил ранение при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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