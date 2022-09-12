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В Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста" - РИА Новости, 12.09.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220912/obrazovanie-1816190194.html
В Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста"
В Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста" - РИА Новости, 12.09.2022
В Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста"
В 36 муниципалитетах Оренбуржья открылся 91 центр образования "Точка роста" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:04
2022-09-12T14:04
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
общество
россия
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ОРЕНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В 36 муниципалитетах Оренбуржья открылся 91 центр образования "Точка роста" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба правительства региона.Всего в этом году 96 таких центров откроются в регионе в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование"."Дети абсолютно всех территорий Оренбуржья должны иметь равные возможности для развития. Сегодня открыли десятки новых "Точек роста" в сельских школах региона к 154 уже действующим "точкам". К концу 2024 года их будет 400. Важно, что мы не просто привозим в школы новое оборудование, которое помогает сделать процесс обучения интерактивным, вызывает у ребят интерес к проектной работе, дает возможность пополнить теоретические знания практическими навыками. Мы обучаем педагогов, чтобы они были вовлечены в этот процесс, эффективно использовали созданные площадки в своей работе", - отметил губернатор региона Денис Паслер.Каждый центр "Точка роста" – это новое образовательное пространство с современным оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии: приборы, макеты, препараты, микроскопы, конструкторы для проведения опытов, настоящие цифровые лаборатории, оборудование для занятий по робототехнике и программированию.Под руководством педагогов ребята смогут заниматься исследовательской работой, ставить опыты, реализовывать собственные проекты, с которыми смогут участвовать в конкурсах всероссийского уровня. Старшеклассники смогут качественно подготовиться к сдаче экзаменов с практической частью.
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оренбургская область, денис паслер, общество, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Общество, Россия
14:04 12.09.2022
 

В Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста"

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиВ Оренбургской области открылся 91 Центр образования "Точка роста"
В Оренбургской области открылся 91 Центр образования Точка роста - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В 36 муниципалитетах Оренбуржья открылся 91 центр образования "Точка роста" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в этом году 96 таких центров откроются в регионе в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
"Дети абсолютно всех территорий Оренбуржья должны иметь равные возможности для развития. Сегодня открыли десятки новых "Точек роста" в сельских школах региона к 154 уже действующим "точкам". К концу 2024 года их будет 400. Важно, что мы не просто привозим в школы новое оборудование, которое помогает сделать процесс обучения интерактивным, вызывает у ребят интерес к проектной работе, дает возможность пополнить теоретические знания практическими навыками. Мы обучаем педагогов, чтобы они были вовлечены в этот процесс, эффективно использовали созданные площадки в своей работе", - отметил губернатор региона Денис Паслер.
Каждый центр "Точка роста" – это новое образовательное пространство с современным оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии: приборы, макеты, препараты, микроскопы, конструкторы для проведения опытов, настоящие цифровые лаборатории, оборудование для занятий по робототехнике и программированию.
Под руководством педагогов ребята смогут заниматься исследовательской работой, ставить опыты, реализовывать собственные проекты, с которыми смогут участвовать в конкурсах всероссийского уровня. Старшеклассники смогут качественно подготовиться к сдаче экзаменов с практической частью.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:38Оренбургская область
В Оренбургской области создадут пять учебно-производственных кластеров
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерОбществоРоссия
 
 
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