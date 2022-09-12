https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816081930.html

СМИ: жителей Нидерландов приучают мыться за пять минут

СМИ: жителей Нидерландов приучают мыться за пять минут - РИА Новости, 12.09.2022

СМИ: жителей Нидерландов приучают мыться за пять минут

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:03

2022-09-12T05:03

2022-09-12T10:33

в мире

нидерланды

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.Жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер.Теперь же, как пишет издание, убедить жительницу Нордвейка, 37-летнего руководителя интернет-магазина, и других, подобных ей, экономить горячую воду пытается и правительство Нидерландов. Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией. "Теперь я принимаю душ за пять минут…", — рассказала Дженераал, добавив, что сократила количество ванн, которые она принимает, до одной в месяц.В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии так же, как это сделал бойфренд Дженераал, указывает WSJ.Музыкальный журналист из Амстердама Тея Деркс рассказала, что всегда пыталась ограничить потребление энергии. Так, она принимает душ всего раз в неделю и не более пяти минут по времени, а в остальные дни просто терла себя мочалкой. При этом 58-летняя женщина, использующая в качестве основного транспорта велосипед, называет "совершенно излишними" частые приемы душа.Кроме этого, для экономии энергии при приготовлении пищи Деркс, к примеру, во время варки риса доводит воду до кипения, затем выключает плиту и кладет кастрюлю в "кокон", сделанный из пухового одеяла. Для мытья посуды она использует электрический чайник, в котором греет воду, вместо того, чтобы использовать горячую воду из системы водоснабжения.При этом ученый Рейнт Ян Ренес, который консультирует правительство страны в вопросе того, как склонить людей к экономии энергии, отметил, что жители любят экономить деньги и заботятся об окружающей среде, однако они скептически относятся к просьбам правительства и обычно не идут на личные жертвы без уважительной причины."Для некоторых душ остается священным местом", - подчеркивает WSJ. Так, 23-летний студент из провинции Фрисландия Мейндерт Бурсма заботится о климате, поэтому во время путешествия в Грецию выбрал поезд, чтобы избежать выбросов, связанных с авиаперелетом. Тем не менее, Бурсма не планирует сокращать время принятия душа, которое, по его словам, должно длиться не более 10 минут. По его мнению, для снижения зависимости от ископаемого топлива следует сокращать энергопотребление "в основных отраслях промышленности".Релинда ван Доррестейн, 25-летняя жительница Амстердама, сетует, что пяти минут недостаточно для нормального посещения душа. По ее словам, когда она остается с родителями, то "бунтует": у ее отца имеется "шестиминутный таймер для принятия душа", который она специально переворачивает два раза.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815229591.html

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813286578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды