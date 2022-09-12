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На Святогорском направлении заметили польских наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816350351.html
На Святогорском направлении заметили польских наемников, заявил Пушилин
На Святогорском направлении заметили польских наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.09.2022
На Святогорском направлении заметили польских наемников, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники, а сам город не контролируется ни Киевом, ни союзными войсками. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:17
2022-09-12T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
красный лиман
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники, а сам город не контролируется ни Киевом, ни союзными войсками.Кроме того, глава республики заявил, что украинские войска "предпринимают определенные попытки" у Угледара, но союзные силы удерживают позиции, а на определенных участках есть "пусть небольшие, но все же есть продвижения". Пушилин также заявил, что оборона Красного Лимана проходит "достаточно успешно", и, по его прогнозам, ситуация на этом направлении должна стать лучше.
святогорск
украина
донецкая народная республика
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в мире, святогорск, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Святогорск, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красный Лиман
22:17 12.09.2022 (обновлено: 22:45 12.09.2022)
 
На Святогорском направлении заметили польских наемников, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что на Святогорском направлении заметили польских наемников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники, а сам город не контролируется ни Киевом, ни союзными войсками.
"Более сложное, наверное, направление... Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас... ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт, также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги", - сказал Пушилин в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Кроме того, глава республики заявил, что украинские войска "предпринимают определенные попытки" у Угледара, но союзные силы удерживают позиции, а на определенных участках есть "пусть небольшие, но все же есть продвижения". Пушилин также заявил, что оборона Красного Лимана проходит "достаточно успешно", и, по его прогнозам, ситуация на этом направлении должна стать лучше.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСвятогорскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасный Лиман
 
 
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