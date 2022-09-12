https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html

Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм

Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм

Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:49

2022-09-12T19:49

2022-09-12T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

изюм (город)

харьковская область

сша

украина

tiktok

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области.На кадрах можно заметить вооруженных людей, которые стоят на фоне стелы с названием населенного пункта. Один из них произносит фразу "добро пожаловать в Изюм"."Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм", — пишет издание под видео из TikTok.В прошлую субботу Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html

изюм (город)

харьковская область

сша

украина

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в мире, изюм (город), харьковская область, сша, украина, tiktok, вооруженные силы украины