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Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:49
2022-09-12T19:49
2022-09-12T20:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области.На кадрах можно заметить вооруженных людей, которые стоят на фоне стелы с названием населенного пункта. Один из них произносит фразу "добро пожаловать в Изюм"."Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм", — пишет издание под видео из TikTok.В прошлую субботу Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
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19:49 12.09.2022 (обновлено: 20:31 12.09.2022)
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
Издание "Страна" опубликовало видео с американскими наемниками на въезде в город Изюм