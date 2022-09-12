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Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:49
2022-09-12T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
харьковская область
сша
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tiktok
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области.На кадрах можно заметить вооруженных людей, которые стоят на фоне стелы с названием населенного пункта. Один из них произносит фразу "добро пожаловать в Изюм"."Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм", — пишет издание под видео из TikTok.В прошлую субботу Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
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в мире, изюм (город), харьковская область, сша, украина, tiktok, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Харьковская область, США, Украина, TikTok, Вооруженные силы Украины
19:49 12.09.2022 (обновлено: 20:31 12.09.2022)
 
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм

Издание "Страна" опубликовало видео с американскими наемниками на въезде в город Изюм

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВид на жилые кварталы в Изюме
Вид на жилые кварталы в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Вид на жилые кварталы в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало видео, на котором запечатлено, как, предположительно, американские наемники заходят в город Изюм в Харьковской области.
На кадрах можно заметить вооруженных людей, которые стоят на фоне стелы с названием населенного пункта. Один из них произносит фразу "добро пожаловать в Изюм".
"Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм", — пишет издание под видео из TikTok.
В прошлую субботу Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.
Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:07Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзюм (город)Харьковская областьСШАУкраинаTikTokВооруженные силы Украины
 
 
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