https://ria.ru/20220912/moschi-1816114138.html

В Липецкую область привезли мощи Сергия Радонежского

В Липецкую область привезли мощи Сергия Радонежского - РИА Новости, 12.09.2022

В Липецкую область привезли мощи Сергия Радонежского

Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Христорождественский собор Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

липецкая область

игорь артамонов

липецк

рязань

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg

ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Христорождественский собор Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он напомнил, что в этом году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного. По этому случаю торжественные мероприятия проходят во всей стране. Всего ковчег примут 50 епархий. После Липецкой области мощи отправятся в Рязань.По словам главы региона, в храме прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Также в понедельник будет совершен чин молебного пения святому с крестным ходом вокруг собора."Для региона это уникальное событие. Ранее мощей Сергия Радонежского на липецкой земле не было. Это великий подвижник. Это человек, который способствовал объединению России, смог остановить внутренние тяжбы разных князей и объединить государство российское. Замечательно, что липчане смогут приложиться к святыне", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html

липецк

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, рязань, русская православная церковь