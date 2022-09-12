В Липецкую область привезли мощи Сергия Радонежского
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Христорождественский собор Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в этом году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного. По этому случаю торжественные мероприятия проходят во всей стране. Всего ковчег примут 50 епархий. После Липецкой области мощи отправятся в Рязань.
По словам главы региона, в храме прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Также в понедельник будет совершен чин молебного пения святому с крестным ходом вокруг собора.
"Для региона это уникальное событие. Ранее мощей Сергия Радонежского на липецкой земле не было. Это великий подвижник. Это человек, который способствовал объединению России, смог остановить внутренние тяжбы разных князей и объединить государство российское. Замечательно, что липчане смогут приложиться к святыне", - отметил Артамонов.