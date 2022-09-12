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Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями - РИА Новости, 12.09.2022
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Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями
Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями - РИА Новости, 12.09.2022
Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями
Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:10
2022-09-12T04:10
экономика
украина
сша
япония
московская биржа
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам, которые контролируют российские юридические или физические лица, сообщила торговая площадка.Кроме того, таким клиентам разрешат сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.Центробанк с началом спецоперации на Украине принял меры для ограничения распродажи российских ценных бумаг, запретив, в частности, сделки по поручению нерезидентов. В марте был составлен список недружественных стран, в который попали государства Евросоюза, а также США, Украина, Япония и ряд других западных стран.С середины августа таким клиентам уже разрешили сделки на рынке облигаций. Кроме того, клиентам-нерезидентам, связанным с недружественными странами, но находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, разрешили сделки с акциями кроме ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий.Запад усилил санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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экономика, украина, сша, япония, московская биржа, россия
Экономика, Украина, США, Япония, Московская биржа, Россия
04:10 12.09.2022
 
Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями

Мосбиржа 12 сентября откроет рынок акций для нерезидентов из дружественных стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМонитор с интерактивными онлайн графиками
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам, которые контролируют российские юридические или физические лица, сообщила торговая площадка.
Кроме того, таким клиентам разрешат сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Центробанк с началом спецоперации на Украине принял меры для ограничения распродажи российских ценных бумаг, запретив, в частности, сделки по поручению нерезидентов. В марте был составлен список недружественных стран, в который попали государства Евросоюза, а также США, Украина, Япония и ряд других западных стран.
С середины августа таким клиентам уже разрешили сделки на рынке облигаций. Кроме того, клиентам-нерезидентам, связанным с недружественными странами, но находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, разрешили сделки с акциями кроме ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий.
Запад усилил санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 17:19
Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран
 
ЭкономикаУкраинаСШАЯпонияМосковская биржаРоссия
 
 
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