Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями
Мосбиржа 12 сентября откроет рынок акций для нерезидентов из дружественных стран
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам, которые контролируют российские юридические или физические лица, сообщила торговая площадка.
Кроме того, таким клиентам разрешат сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Центробанк с началом спецоперации на Украине принял меры для ограничения распродажи российских ценных бумаг, запретив, в частности, сделки по поручению нерезидентов. В марте был составлен список недружественных стран, в который попали государства Евросоюза, а также США, Украина, Япония и ряд других западных стран.
С середины августа таким клиентам уже разрешили сделки на рынке облигаций. Кроме того, клиентам-нерезидентам, связанным с недружественными странами, но находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, разрешили сделки с акциями кроме ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий.
Запад усилил санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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