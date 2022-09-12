https://ria.ru/20220912/mosbirzha-1816080502.html

Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями

Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями - РИА Новости, 12.09.2022

Мосбиржа разрешила нерезидентам из дружественных стран сделки с акциями

Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:10

2022-09-12T04:10

2022-09-12T04:10

экономика

украина

сша

япония

московская биржа

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из стран, не входящих в список недружественных, а также нерезидентам, которые контролируют российские юридические или физические лица, сообщила торговая площадка.Кроме того, таким клиентам разрешат сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.Центробанк с началом спецоперации на Украине принял меры для ограничения распродажи российских ценных бумаг, запретив, в частности, сделки по поручению нерезидентов. В марте был составлен список недружественных стран, в который попали государства Евросоюза, а также США, Украина, Япония и ряд других западных стран.С середины августа таким клиентам уже разрешили сделки на рынке облигаций. Кроме того, клиентам-нерезидентам, связанным с недружественными странами, но находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, разрешили сделки с акциями кроме ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий.Запад усилил санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20220909/aktsii-1815721342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, украина, сша, япония, московская биржа, россия