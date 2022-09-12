Рейтинг@Mail.ru
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/mintsifry-1816297980.html
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание - РИА Новости, 12.09.2022
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание
Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:40
2022-09-12T17:40
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества в области СМИ, сообщается на сайте Минцифры РФ.В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошло первое заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации Республики Беларусь."Коллегия создана в целях конструктивного взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области массовых коммуникаций", - говорится в сообщении.На заседании стороны отметили укрепление всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-рекламы, добавляется в сообщении.Кроме того, стороны договорились проработать перспективы либерализации рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий.
https://ria.ru/20220911/registr-1816065565.html
https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_445eb69ada68237c1361f0fad44ea49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия
Россия, Белоруссия
17:40 12.09.2022
 
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание

Коллегия Минцифры России и Мининформации Белоруссии обсудили вопросы в области СМИ

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества в области СМИ, сообщается на сайте Минцифры РФ.
В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошло первое заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации Республики Беларусь.
Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 23:32
Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса
"Коллегия создана в целях конструктивного взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области массовых коммуникаций", - говорится в сообщении.
На заседании стороны отметили укрепление всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-рекламы, добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны договорились проработать перспективы либерализации рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 23:06
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
 
РоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала