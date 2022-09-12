https://ria.ru/20220912/mintsifry-1816297980.html
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание - РИА Новости, 12.09.2022
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание
Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:40
2022-09-12T17:40
2022-09-12T17:40
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества в области СМИ, сообщается на сайте Минцифры РФ.В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошло первое заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации Республики Беларусь."Коллегия создана в целях конструктивного взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области массовых коммуникаций", - говорится в сообщении.На заседании стороны отметили укрепление всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-рекламы, добавляется в сообщении.Кроме того, стороны договорились проработать перспективы либерализации рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий.
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РИА Новости
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россия, белоруссия
Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание
Коллегия Минцифры России и Мининформации Белоруссии обсудили вопросы в области СМИ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества в области СМИ, сообщается
на сайте Минцифры РФ.
В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошло первое заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации Республики Беларусь.
"Коллегия создана в целях конструктивного взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области массовых коммуникаций", - говорится в сообщении.
На заседании стороны отметили укрепление всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-рекламы, добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны договорились проработать перспективы либерализации рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий.