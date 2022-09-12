https://ria.ru/20220912/mintsifry-1816297980.html

Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание

Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание - РИА Новости, 12.09.2022

Коллегия Минцифры и Мининформации Белоруссии провела первое заседание

Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:40

2022-09-12T17:40

2022-09-12T17:40

россия

белоруссия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Коллегия Минцифры России и министерства информации Белоруссии провела свое первое заседание, на котором обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества в области СМИ, сообщается на сайте Минцифры РФ.В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошло первое заседание совместной коллегии Минцифры России и Министерства информации Республики Беларусь."Коллегия создана в целях конструктивного взаимодействия между отраслевыми ведомствами двух стран и обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества в области массовых коммуникаций", - говорится в сообщении.На заседании стороны отметили укрепление всестороннего и многоформатного сотрудничества между СМИ обеих стран, обсудили важность привлечения дополнительных рекламодателей на рынок ТВ-рекламы, добавляется в сообщении.Кроме того, стороны договорились проработать перспективы либерализации рекламного законодательства в отношении лекарственных препаратов и медицинских изделий.

https://ria.ru/20220911/registr-1816065565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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