https://ria.ru/20220912/minoborony-1816090342.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета - РИА Новости, 12.09.2022
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:38
2022-09-12T08:38
2022-09-12T08:50
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в Харьковской области в ходе спецоперации.Отмечается, что в ходе выполнения поисково-разведывательных действий минометный расчет со стороны украинских военных обнаружил сержант Виталий.Он доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение минометного расчета. При помощи бесшумной снайперской винтовки живая сила была уничтожена."Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту", - рассказал старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО сержант Виталий.На опубликованных кадрах видно, как снайперы пробираются через леса и опушки, занимают позиции и производят выстрелы.
https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816089918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный военный округ, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Харьковская область, Безопасность
08:38 12.09.2022 (обновлено: 08:50 12.09.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета
Минобороны показало кадры уничтожения снайперами украинского минометного расчета
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в Харьковской области в ходе спецоперации.
Отмечается, что в ходе выполнения поисково-разведывательных действий минометный расчет со стороны украинских военных обнаружил сержант Виталий.
Он доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение минометного расчета. При помощи бесшумной снайперской винтовки живая сила была уничтожена.
"Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту", - рассказал старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО
сержант Виталий.
На опубликованных кадрах видно, как снайперы пробираются через леса и опушки, занимают позиции и производят выстрелы.