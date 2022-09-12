https://ria.ru/20220912/minoborony-1816090342.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета

Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета - РИА Новости, 12.09.2022

Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:38

2022-09-12T08:38

2022-09-12T08:50

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в Харьковской области в ходе спецоперации.Отмечается, что в ходе выполнения поисково-разведывательных действий минометный расчет со стороны украинских военных обнаружил сержант Виталий.Он доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение минометного расчета. При помощи бесшумной снайперской винтовки живая сила была уничтожена."Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту", - рассказал старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО сержант Виталий.На опубликованных кадрах видно, как снайперы пробираются через леса и опушки, занимают позиции и производят выстрелы.

https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816089918.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный военный округ, харьковская область, безопасность