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Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/minoborony-1816090342.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета - РИА Новости, 12.09.2022
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:38
2022-09-12T08:50
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в Харьковской области в ходе спецоперации.Отмечается, что в ходе выполнения поисково-разведывательных действий минометный расчет со стороны украинских военных обнаружил сержант Виталий.Он доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение минометного расчета. При помощи бесшумной снайперской винтовки живая сила была уничтожена."Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту", - рассказал старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО сержант Виталий.На опубликованных кадрах видно, как снайперы пробираются через леса и опушки, занимают позиции и производят выстрелы.
https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816089918.html
россия
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россия, центральный военный округ, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Харьковская область, Безопасность
08:38 12.09.2022 (обновлено: 08:50 12.09.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения украинского минометного расчета

Минобороны показало кадры уничтожения снайперами украинского минометного расчета

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет украинских минометчиков в Харьковской области в ходе спецоперации.
Отмечается, что в ходе выполнения поисково-разведывательных действий минометный расчет со стороны украинских военных обнаружил сержант Виталий.
Он доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение минометного расчета. При помощи бесшумной снайперской винтовки живая сила была уничтожена.
"Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту", - рассказал старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО сержант Виталий.
На опубликованных кадрах видно, как снайперы пробираются через леса и опушки, занимают позиции и производят выстрелы.
Кадры уничтоженной украинской техники на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:30Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округХарьковская областьБезопасность
 
 
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