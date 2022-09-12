Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II
Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди, собравшиеся у Букингемского дворца на фоне сообщений о смерти Елизаветы II
Люди, собравшиеся у Букингемского дворца на фоне сообщений о смерти Елизаветы II. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II, попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары, следует из сообщения на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.
"К сожалению, никакие подарки и предметы приниматься не будут, просьба не приносить их в парки. Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары", - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что будут приниматься открытки. Что касается цветов, то их просят приносить без оберток.
Как информирует местная пресса, многие британцы наряду с цветами стали приносить к королевским резиденциям плюшевых медвежат Паддингтон. Это связано с тем, что по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II в июне был показан видеоролик, на котором королева пьет чай с этим медвежонком, героем книги писателя Майкла Бонда.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.
9 сентября, 21:00Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II