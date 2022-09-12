https://ria.ru/20220912/medvezhata-1816080373.html

Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II

Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II - РИА Новости, 12.09.2022

Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II

Жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II, попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары, следует РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:10

2022-09-12T04:10

2022-09-12T04:10

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II, попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары, следует из сообщения на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.Вместе с тем отмечается, что будут приниматься открытки. Что касается цветов, то их просят приносить без оберток.Как информирует местная пресса, многие британцы наряду с цветами стали приносить к королевским резиденциям плюшевых медвежат Паддингтон. Это связано с тем, что по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II в июне был показан видеоролик, на котором королева пьет чай с этим медвежонком, героем книги писателя Майкла Бонда.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

https://ria.ru/20220909/bayden-1815783103.html

великобритания

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Максим Горбачев

елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, в мире