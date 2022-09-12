https://ria.ru/20220912/medikamenty-1816247739.html

Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города

Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города - РИА Новости, 12.09.2022

Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города

Больницы Донецка не испытывают дефицита в медикаментах, предметах первой необходимости и перевязочных средствах, медики круглосуточно оказывают помощь... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:41

2022-09-12T15:41

2022-09-12T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Больницы Донецка не испытывают дефицита в медикаментах, предметах первой необходимости и перевязочных средствах, медики круглосуточно оказывают помощь населению, сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Врачи работают в круглосуточном режиме, они делают все для того, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. По моей информации, нет острого дефицита в предметах первой необходимости, в перевязочном материале и тех медикаментах, которые необходимы", - сказал Кулемзин.

https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика