https://ria.ru/20220912/medikamenty-1816247739.html
Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города
Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города - РИА Новости, 12.09.2022
Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города
Больницы Донецка не испытывают дефицита в медикаментах, предметах первой необходимости и перевязочных средствах, медики круглосуточно оказывают помощь... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:41
2022-09-12T15:41
2022-09-12T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Больницы Донецка не испытывают дефицита в медикаментах, предметах первой необходимости и перевязочных средствах, медики круглосуточно оказывают помощь населению, сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Врачи работают в круглосуточном режиме, они делают все для того, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. По моей информации, нет острого дефицита в предметах первой необходимости, в перевязочном материале и тех медикаментах, которые необходимы", - сказал Кулемзин.
https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
15:41 12.09.2022 (обновлено: 15:44 12.09.2022)
Мэр Донецка заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города
Мэр Донецка Кулемзин заявил о достаточном количестве медикаментов в больницах города