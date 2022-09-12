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"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму
"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму
Представители "Единой России" побеждают в 22 из 30 одномандатных округов на выборах депутатов саратровской областной думы после обработки 99,7% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:46
2022-09-12T10:46
политика
саратовская область
единая россия
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Представители "Единой России" побеждают в 22 из 30 одномандатных округов на выборах депутатов саратровской областной думы после обработки 99,7% протоколов, сообщила председатель облизбиркома Ирина Романова."По одномандатным округам: "Единая Россия" - 22 мандата, КПРФ - четыре, ЛДПР - 1, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1, "Родина" - 1, "Новые люди" - 1, самовыдвиженцы - 0", - сказала Романова на пресс-конференции в понедельник.Как следует из данных на сайте избиркома региона, от КПРФ в думу проходят Владимир Есипов (Заводской округ №3), Александр Анидалов (Октябрьский №11), Сергей Шитов (Марксовский №26) и Ольга Лубкова (Пугачевский №27). По Заводскому округу №2 побеждает Александр Ванцов ("Родина"), по Энгельсскому №20 Станислав Денисенко (ЛДПР), Энгельсский №21 - Илья Захаров ("Новые люди"), Энгельсскому №23 — Артем Чеботарев (СР).В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября.
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политика, саратовская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Саратовская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
10:46 12.09.2022
 
"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму

ЕР победила на 22 из 30 одномандатных округов на выборах в саратовскую облдуму

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ
В информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Представители "Единой России" побеждают в 22 из 30 одномандатных округов на выборах депутатов саратровской областной думы после обработки 99,7% протоколов, сообщила председатель облизбиркома Ирина Романова.
"По одномандатным округам: "Единая Россия" - 22 мандата, КПРФ - четыре, ЛДПР - 1, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1, "Родина" - 1, "Новые люди" - 1, самовыдвиженцы - 0", - сказала Романова на пресс-конференции в понедельник.
Как следует из данных на сайте избиркома региона, от КПРФ в думу проходят Владимир Есипов (Заводской округ №3), Александр Анидалов (Октябрьский №11), Сергей Шитов (Марксовский №26) и Ольга Лубкова (Пугачевский №27). По Заводскому округу №2 побеждает Александр Ванцов ("Родина"), по Энгельсскому №20 Станислав Денисенко (ЛДПР), Энгельсский №21 - Илья Захаров ("Новые люди"), Энгельсскому №23 — Артем Чеботарев (СР).
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаСаратовская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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