"Единая Россия" получит 22 мандата на выборах в саратовскую облдуму
ЕР победила на 22 из 30 одномандатных округов на выборах в саратовскую облдуму
В информационном центре ЦИК РФ
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Представители "Единой России" побеждают в 22 из 30 одномандатных округов на выборах депутатов саратровской областной думы после обработки 99,7% протоколов, сообщила председатель облизбиркома Ирина Романова.
"По одномандатным округам: "Единая Россия" - 22 мандата, КПРФ - четыре, ЛДПР - 1, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1, "Родина" - 1, "Новые люди" - 1, самовыдвиженцы - 0", - сказала Романова на пресс-конференции в понедельник.
Как следует из данных на сайте избиркома региона, от КПРФ в думу проходят Владимир Есипов (Заводской округ №3), Александр Анидалов (Октябрьский №11), Сергей Шитов (Марксовский №26) и Ольга Лубкова (Пугачевский №27). По Заводскому округу №2 побеждает Александр Ванцов ("Родина"), по Энгельсскому №20 Станислав Денисенко (ЛДПР), Энгельсский №21 - Илья Захаров ("Новые люди"), Энгельсскому №23 — Артем Чеботарев (СР).
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября.