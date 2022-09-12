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Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
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Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:01
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МАДРИД, 12 сен - РИА Новости. Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais.В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.
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испания, в мире
Испания, В мире
21:01 12.09.2022
 
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ

El Pais: супермаркеты в Испании не хотят фиксировать цены на базовые продукты

Магазин в Мадриде, Испания
Магазин в Мадриде, Испания
Магазин в Мадриде, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 12 сен - РИА Новости. Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais.
В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".
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Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.
В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.
По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.
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