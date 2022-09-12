https://ria.ru/20220912/magaziny-1816343523.html

Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ

Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022

Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ

Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:01

2022-09-12T21:01

2022-09-12T21:01

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568614035_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e875f3a5c2e5099537b9c871dcd8295b.jpg

МАДРИД, 12 сен - РИА Новости. Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais.В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.

https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html

https://ria.ru/20220816/morozhenoe-1809972524.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, в мире