https://ria.ru/20220912/magaziny-1816343523.html
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:01
2022-09-12T21:01
2022-09-12T21:01
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568614035_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e875f3a5c2e5099537b9c871dcd8295b.jpg
МАДРИД, 12 сен - РИА Новости. Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает El Pais.В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
https://ria.ru/20220816/morozhenoe-1809972524.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568614035_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f25d82a41a869538c22076aa1241204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, в мире
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
El Pais: супермаркеты в Испании не хотят фиксировать цены на базовые продукты
МАДРИД, 12 сен - РИА Новости.
Крупные продовольственные дистрибьюторы Испании не разделяют инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты, сообщает
El Pais.
В понедельник министр труда королевства Йоланда Диас и министр по делам потребителей Альберто Гарсон, которые выступают за продвижение этой идеи, встретились с представителями сектора, чтобы объяснить предложение, которое они считают "законным и основанным на принципе конкуренции".
Однако, согласно El Pais, это была лишь первая запланированная встреча с представителями бизнеса.
В прошлый четверг на фоне повсеместного роста цен в Испании Диас и Гарсон предложили крупным продовольственным дистрибьюторам подготовить продовольственную корзину, включающую полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. В случае одобрения эта мера будет действовать как минимум до Рождества.
По данным национального института статистики Испании
(INE), по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.