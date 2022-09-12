https://ria.ru/20220912/lollobridzhida-1816131129.html
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована с переломом бедра
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована с переломом бедра - РИА Новости, 12.09.2022
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована с переломом бедра
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована в больницу со смещенным переломом бедра, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:52
2022-09-12T09:52
2022-09-12T11:58
культура
джина лоллобриджида
новости культуры
италия
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РИМ, 12 сен — РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована в больницу со смещенным переломом бедра, сообщает газета Corriere della Sera."Девяностопятилетняя актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована со смещенным переломом бедра", — пишет издание.Отмечается, что перелом произошел в результате падения. На данный момент состояние актрисы не вызывает опасений у врачей. Издание Fatto Quotidiano уточняет, что в понедельник ей должны сделать операцию.Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". В этом году она решила баллотироваться в Сенат на выборах 25 сентября.
https://ria.ru/20220816/miller-1810021053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джина лоллобриджида, новости культуры, италия
Культура, Джина Лоллобриджида, Новости культуры, Италия
09:52 12.09.2022 (обновлено: 11:58 12.09.2022)
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована с переломом бедра
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована с переломом бедра, сообщают СМИ
РИМ, 12 сен — РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована в больницу со смещенным переломом бедра, сообщает газета Corriere della Sera.
"Девяностопятилетняя актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована со смещенным переломом бедра", — пишет издание.
Отмечается, что перелом произошел в результате падения. На данный момент состояние актрисы не вызывает опасений у врачей. Издание Fatto Quotidiano уточняет, что в понедельник ей должны сделать операцию.
Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери". В этом году она решила баллотироваться в Сенат на выборах 25 сентября.