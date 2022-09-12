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В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 12.09.2022
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался в Горловке на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:05
2022-09-12T19:05
2022-09-12T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
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оон
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался в Горловке на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько."По улице Братская в Горловке мужчина подорвался на противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток". Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220912/lepestok-1816247979.html
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В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Приходько: мирный житель Горловки подорвался на противопехотной мине "Лепесток"