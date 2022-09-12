https://ria.ru/20220912/lepestok-1816247979.html

В Донецке от мин "Лепесток" пострадали более 60 человек

В Донецке от мин "Лепесток" пострадали более 60 человек - РИА Новости, 12.09.2022

В Донецке от мин "Лепесток" пострадали более 60 человек

Более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С "Лепесток", которые украинские боевики рассыпали дистанционным способом... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:43

2022-09-12T15:43

2022-09-12T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С "Лепесток", которые украинские боевики рассыпали дистанционным способом над городом, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин."С большим сожалением могу констатировать, что "Лепестки" продолжают присутствовать (в городе - ред.), притом что идет разминирование. Но это недаром запрещенная мина… К сожалению, на сегодняшний момент у нас зарегистрировано 63 случая подрыва, в том числе двоих детей", - сказал Кулемзин.Первые случаи использования мин "Лепесток" украинскими войсками в ДНР были зарегистрированы летом этого года.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220907/terakt-1815048709.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, оон, украина