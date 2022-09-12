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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,24 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,24 рубля - РИА Новости, 12.09.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,24 рубля

Валюта РФ поднялась в понедельник к доллару до 60,24 рубля, к евро – до 60,8 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Валюта РФ поднялась в понедельник к доллару до 60,24 рубля, к евро – до 60,8 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 36 копеек, до 60,24 рубля, евро - на 17 копеек, до 60,80 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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