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Биография Мурата Кумпилова

Биография Мурата Кумпилова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Мурата Кумпилова

Мурат Каральбиевич Кумпилов родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:09

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мурат кумпилов

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Мурат Каральбиевич Кумпилов родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи.В 1994 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "Экономика предприятий и предпринимательская деятельность".В 1993-1994 годах работал инженером по снабжению и сбыту в ассоциации "Промагрос" (город Ростов-на-Дону).С 1994 года Мурат Кумпилов занимал должность главного ревизора-контролера Красногвардейского отделения федерального казначейства.В сентябре 1997 года был переведен на должность начальника Красногвардейского районного отделения казначейства.В октябре 1998 года назначен руководителем Красногвардейского отделения Управления федерального казначейства министерства финансов по Республике Адыгея.С сентября 1999 года – руководитель инспекции Министерства РФ по налогам и сборам (ИМНС) по Красногвардейскому району.С января 2002 года работал в должности заместителя руководителя межрайонной ИМНС РФ №1 по Республике Адыгея.В декабре 2002 года назначен руководителем межрайонной ИМНС №1 по Республике Адыгея.В апреле 2008 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Адыгея.12 мая 2008 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея.28 мая 2008 года назначен премьер-министром Республики Адыгея.В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея шестого созыва. С 3 октября 2016 года – председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.12 января 2017 года президент России Владимир Путин назначил Мурата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы Адыгеи. 10 сентября 2017 года депутатами Государственного Совета – Хасэ РА избран главой Республики Адыгея. 11 сентября 2022 года стало известно, что депутаты Госсовета Адыгеи в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок.Секретарь адыгейского регионального отделения партии "Единая Россия". Председатель попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Член Государственного совета РФ. Награжден орденом Почета (2021). Мурат Кумпилов женат, у него четверо детей.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 1,9 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мурат кумпилов, республика адыгея, россия, политика, единая россия, единый день голосования — 2022