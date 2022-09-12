https://ria.ru/20220912/kino-1814623791.html

Павел Прилучный: хочется дальше держаться от того, о чем пишут желтые СМИ

Павел Прилучный: хочется дальше держаться от того, о чем пишут желтые СМИ - РИА Новости, 12.09.2022

Павел Прилучный: хочется дальше держаться от того, о чем пишут желтые СМИ

В Сети показывают провокационный сериал "Жизнь по вызову" о мире эскорт-агентств. Одно из них возглавляет персонаж Павла Прилучного. К выходу нового эпизода... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:04

павел прилучный

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети показывают провокационный сериал "Жизнь по вызову" о мире эскорт-агентств. Одно из них возглавляет персонаж Павла Прилучного. К выходу нового эпизода актер рассказал в интервью РИА Новости, почему не считает своего героя отрицательным и есть ли у него с ним что-то общее, как долго он будет играть в "Мажоре" и что думает по поводу заголовков СМИ о себе.— Какие проекты, по вашему мнению, интересны современным зрителям? Обязательно ли в них должно быть что-то очевидно шокирующее — интимные сцены, жестокость?— Мне кажется, необязательно шокировать публику или повышать градус насилия. Главное, чтобы была крепкая история. А наш сериал получился еще и эпатажным благодаря затронутой теме.— Сейчас снимают много психологических драм с откровенными сценами. Чем вас привлекла "Жизнь по вызову"? Это была творческая задача? Или вы что-то лично для себя хотели доказать, попробовать?— Я согласился на съемки, потому что мне понравился мой герой — Мэджик. Мы с Сариком (режиссер Сарик Андреасян. — Прим. ред.) задумали его как малоэмоционального человека с бурным прошлым.Он создал элитный клуб с эскортницами. И теперь может исполнить любые, самые смелые фантазии своих клиентов.А к откровенным сценам я отношусь с пониманием, лишь бы это было оправданно. В "Жизни по вызову" — оправданно.— Что в Александре Шмидте, он же Мэджик, есть лично от вас?— От меня — внешность.— Как вы оправдывали своего персонажа и его неоднозначные поступки?— А я не считаю, что мой герой — отрицательный. Для меня он во многом положительный, но неоднозначный. Мэджик любит дело, которым занимается, и относится к подопечным по-человечески. Но при таком образе жизни ценности, которые у него были, начинают трансформироваться. Большие деньги его портят, он заигрывается. А когда он это понимает, последствия исправлять уже поздно.— У вас есть режиссерские амбиции?— Конечно. Но нет темы, на которую я хотел бы снять фильм. Пока ничего не родилось. А мне кажется, что первым проектом нужно загореться, если ты делаешь его как режиссер, и увлечь этим всю съемочную группу и зрителей.— Как долго вы готовы играть персонажа и что может заставить вас отказаться от роли?— Даже если это один персонаж, как в "Мажоре", но он развивается — взрослеет вместе со мной, меняется, то это интересно играть.— Вы говорили, что с возрастом у вас поменялись принципы. Какие цели и установки были раньше и на чем сосредотачиваетесь сейчас?— До первого брака я был довольно ветреным человеком и мало чем интересовался. Но позже понял, что семья — это очень важно, а еще возникло желание совершенствоваться — в спорте, в музыке, в профессии. Я полюбил путешествия, ну и возможности появились.— Важно ли актеру контролировать свою медийность? Для вас имеет значение то, как о вас пишут СМИ?— Медийность — это важно. Но лично мне вообще не хочется этим заниматься — у меня не так много времени и опыта, поэтому мне помогают специалисты.— Обращаете внимание на то, что думает о вас публика?— Если я скажу, что мне совершенно неинтересно мнение аудитории, то совру. Конечно, мне важно, чтобы общий настрой был положительный. Любому нормальному человеку нравится, когда к нему относятся по-доброму, а не наоборот.— Насколько ваш образ, тиражируемый в СМИ, соответствует действительности?— То, что творится в медийном пространстве, о чем пишут желтые СМИ, — мне хочется как можно дальше от этого держаться. У меня создается ощущение, что не очень умные люди с низкой самооценкой и низменными целями пишут разные сомнительные статьи и сочиняют подлые заголовки.Сериал "Жизнь по вызову" выходит на платформе Kion.

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

павел прилучный, сарик андреасян, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть