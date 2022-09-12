https://ria.ru/20220912/kharris-1816103548.html
Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты
Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты - РИА Новости, 12.09.2022
Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:07
2022-09-12T10:07
2022-09-12T10:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним."Президент ясно дал понять, что собирается баллотироваться снова. И если так, я буду с гордостью баллотироваться с ним", - заявила Харрис в интервью телеканалу NBC.По ее словам, роль и ответственность вице-президента "очень важны". Она отметила, что в своей работе делает то, что может, чтобы быть "отличным партнером" для президента США, помогая решать некоторые из "главных проблем", влияющих на США в плане как внутренней, так и внешней политики.В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, камала харрис, сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, США
Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты
Харрис заявила о готовности баллотироваться вместе с Байденом на второй срок
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости.
Вице-президент США Камала Харрис заявила
, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним.
"Президент ясно дал понять, что собирается баллотироваться снова. И если так, я буду с гордостью баллотироваться с ним", - заявила Харрис в интервью телеканалу NBC.
По ее словам, роль и ответственность вице-президента "очень важны". Она отметила, что в своей работе делает то, что может, чтобы быть "отличным партнером" для президента США, помогая решать некоторые из "главных проблем", влияющих на США в плане как внутренней, так и внешней политики.
В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.