https://ria.ru/20220912/kharris-1816103548.html

Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты

Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты - РИА Новости, 12.09.2022

Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:07

2022-09-12T10:07

2022-09-12T10:07

в мире

джо байден

камала харрис

сша

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на новый срок она готова баллотироваться вместе с ним."Президент ясно дал понять, что собирается баллотироваться снова. И если так, я буду с гордостью баллотироваться с ним", - заявила Харрис в интервью телеканалу NBC.По ее словам, роль и ответственность вице-президента "очень важны". Она отметила, что в своей работе делает то, что может, чтобы быть "отличным партнером" для президента США, помогая решать некоторые из "главных проблем", влияющих на США в плане как внутренней, так и внешней политики.В конце августа федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года. Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

https://ria.ru/20220711/ssha-1801267844.html

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Кирилл Волков

в мире, джо байден, камала харрис, сша