https://ria.ru/20220912/kharkov-1816290003.html
В Харькове восстановили работу метро
В Харькове восстановили работу метро - РИА Новости, 12.09.2022
В Харькове восстановили работу метро
Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:22
2022-09-12T17:22
2022-09-12T17:27
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена.Ранее в понедельник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по техническим причинам. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове снова пропал свет и остановлено водоснабжение."В 16.55 (совпадает с мск) движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220912/pozhar-1816067920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:22 12.09.2022 (обновлено: 17:27 12.09.2022)
В Харькове восстановили работу метро
В Харькове восстановили движение поездов метро