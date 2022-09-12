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В Харькове восстановили работу метро - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харькове восстановили работу метро
В Харькове восстановили работу метро - РИА Новости, 12.09.2022
В Харькове восстановили работу метро
Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:22
2022-09-12T17:27
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украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена.Ранее в понедельник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по техническим причинам. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове снова пропал свет и остановлено водоснабжение."В 16.55 (совпадает с мск) движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:22 12.09.2022 (обновлено: 17:27 12.09.2022)
 
В Харькове восстановили работу метро

В Харькове восстановили движение поездов метро

© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Официальная страница метрополитена Харькова
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Ранее в понедельник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по техническим причинам. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове снова пропал свет и остановлено водоснабжение.
"В 16.55 (совпадает с мск) движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Пожар на ТЭЦ-5 в Харькове. 11 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:02
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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