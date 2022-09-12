https://ria.ru/20220912/kharkov-1816290003.html

В Харькове восстановили работу метро

В Харькове восстановили работу метро - РИА Новости, 12.09.2022

В Харькове восстановили работу метро

Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:22

2022-09-12T17:22

2022-09-12T17:27

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Движение поездов метро в Харькове возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе Харьковского метрополитена.Ранее в понедельник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов в метро по техническим причинам. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове снова пропал свет и остановлено водоснабжение."В 16.55 (совпадает с мск) движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр