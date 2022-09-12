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Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно - РИА Новости, 12.09.2022
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Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно - РИА Новости, 12.09.2022
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно
Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:50
2022-09-12T14:50
николай патрушев
россия
кемерово
цик рф
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Накануне в России завершился Единый день голосования, напомнил Патрушев, выступая в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", - отметил Патрушев."В целом, избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков. Так, только с начала июня пресечено свыше 30 тысяч таких атак", - добавил он.По словам Патрушева, "фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности"."Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Патрушев также поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за работу по комплексному обеспечению безопасности избирательной кампании.
https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816174153.html
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николай патрушев, россия, кемерово, цик рф
Николай Патрушев, Россия, Кемерово, ЦИК РФ
14:50 12.09.2022
 
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно

Патрушев: избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на попытки кибератак

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудники избирательного участка
Сотрудники избирательного участка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники избирательного участка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Накануне в России завершился Единый день голосования, напомнил Патрушев, выступая в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
13:32
Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле
"Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", - отметил Патрушев.
"В целом, избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков. Так, только с начала июня пресечено свыше 30 тысяч таких атак", - добавил он.
Подсчет голосов на выборах в России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном достают из переносной урны бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

Сотрудник избирательной комиссии во Владивостоке уничтожает неиспользованные бюллетени после завершения голосования. 11 сентября во Владивостоке состоялись выборы депутатов городской Думы
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Сотрудники избирательного участка №360 в Санкт-Петербурге подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

Сотрудники избирательного участка в Томске подсчитывают бюллетени после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
По словам Патрушева, "фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности".
"Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Патрушев также поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за работу по комплексному обеспечению безопасности избирательной кампании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
13:17
Путин проведет встречу с избранными главами регионов
 
Николай ПатрушевРоссияКемеровоЦИК РФ
 
 
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