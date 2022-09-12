https://ria.ru/20220912/kampaniya-1816222394.html

Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно

Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно - РИА Новости, 12.09.2022

Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно

Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:50

2022-09-12T14:50

2022-09-12T14:50

николай патрушев

россия

кемерово

цик рф

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Накануне в России завершился Единый день голосования, напомнил Патрушев, выступая в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", - отметил Патрушев."В целом, избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков. Так, только с начала июня пресечено свыше 30 тысяч таких атак", - добавил он.По словам Патрушева, "фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности"."Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Патрушев также поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за работу по комплексному обеспечению безопасности избирательной кампании.

https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816174153.html

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николай патрушев, россия, кемерово, цик рф