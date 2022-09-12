https://ria.ru/20220912/kampaniya-1816222394.html
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно - РИА Новости, 12.09.2022
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно
Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:50
2022-09-12T14:50
2022-09-12T14:50
николай патрушев
россия
кемерово
цик рф
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Накануне в России завершился Единый день голосования, напомнил Патрушев, выступая в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", - отметил Патрушев."В целом, избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков. Так, только с начала июня пресечено свыше 30 тысяч таких атак", - добавил он.По словам Патрушева, "фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности"."Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Патрушев также поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за работу по комплексному обеспечению безопасности избирательной кампании.
https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816174153.html
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николай патрушев, россия, кемерово, цик рф
Николай Патрушев, Россия, Кемерово, ЦИК РФ
Патрушев заявил, что избирательная кампания прошла спокойно
Патрушев: избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на попытки кибератак
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Избирательная кампания-2022 в России прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства в нее недружественных стран, новая система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Накануне в России завершился Единый день голосования, напомнил Патрушев, выступая в понедельник в Кемерове
на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
"Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", - отметил Патрушев.
"В целом, избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков. Так, только с начала июня пресечено свыше 30 тысяч таких атак", - добавил он.
Подсчет голосов на выборах в России
1 из 11
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
2 из 11
В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.
3 из 11
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
4 из 11
"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.
5 из 11
После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.
6 из 11
Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.
7 из 11
Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
8 из 11
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.
9 из 11
Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.
10 из 11
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.
11 из 11
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.
1 из 11
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
2 из 11
В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.
3 из 11
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
4 из 11
"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.
5 из 11
После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.
6 из 11
Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.
7 из 11
Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
8 из 11
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.
9 из 11
Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.
10 из 11
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.
11 из 11
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.
По словам Патрушева, "фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности".
"Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Патрушев также поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за работу по комплексному обеспечению безопасности избирательной кампании.