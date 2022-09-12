https://ria.ru/20220912/kalmanovich-1816195469.html

Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного

Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного - РИА Новости, 12.09.2022

Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного

Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:03

происшествия

россия

москва

московский городской суд

убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде в понедельник.Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил.По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается.Калманович был известным человеком в мире баскетбола – владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.

https://ria.ru/20190606/1555342054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский городской суд, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича