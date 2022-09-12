Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного
Прокурор попросил назначить обвиняемым в убийстве фон Калмановича сроки до пожизненного
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде в понедельник.
"Багаудину Костоеву назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, Али Белхороеву - на срок 25 лет колонии строгого режима, Батыру Тумгоеву - на срок 24 года в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается.
Калманович был известным человеком в мире баскетбола – владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.
6 июня 2019, 18:59Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича