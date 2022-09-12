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Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного - РИА Новости, 12.09.2022
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Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного
Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного - РИА Новости, 12.09.2022
Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного
Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:03
происшествия
россия
москва
московский городской суд
убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде в понедельник.Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил.По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается.Калманович был известным человеком в мире баскетбола – владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.
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происшествия, россия, москва, московский городской суд, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Убийство владельца баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая фон Калмановича
14:03 12.09.2022
 
Обвиняемым в убийстве Калмановича попросили назначить сроки до пожизненного

Прокурор попросил назначить обвиняемым в убийстве фон Калмановича сроки до пожизненного

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде в понедельник.
Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил.
"Багаудину Костоеву назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, Али Белхороеву - на срок 25 лет колонии строгого режима, Батыру Тумгоеву - на срок 24 года в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается.
Калманович был известным человеком в мире баскетбола – владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
6 июня 2019, 18:59
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской судУбийство владельца баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая фон Калмановича
 
 
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